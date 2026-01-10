F-16飛官失聯 國軍、海巡續派兵力搜救

傳國共論壇將在1月底重啟，國民黨主席鄭麗文則可能3月訪中國，和中國國家主席習近平見面，而藍白持續封殺中央政府總預算，以及8年1.25兆國防特別預算，連美國AIT處長谷立言都出手拜會立法院長韓國瑜，又傳出藍黨團擬將TPASS等部分項目拉出來，先付委審查。對此，總統賴清德今（10）日直指，總預算環環相扣，只讓少數預算通過「這是為德不卒」，他也期待谷立言的努力沒有白費，希望國民黨體認到國防預算的重要性。

三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 17