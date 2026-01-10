F-16飛官失聯 國軍、海巡續派兵力搜救
[NOWnews今日新聞] 花蓮空軍基地一架F-16V單座戰機（機號6700）6日晚間執行夜航訓練時失聯，飛官辛柏毅上尉下落不明，國軍持續動員海空兵力展開救援。國防部長顧立雄強調，國軍不放棄任何希望，要求相關單位持續整合海、空與岸際能量，全力搜救。今（10）日搜救共計派出6架次軍機、海軍艦艇2艘、海巡船艦6艘執行搜救任務。
國防部長顧立雄昨日赴花蓮空軍基地，了解F-16V戰機搜救進度，並代表總統賴清德探視、慰問失聯飛官家屬。顧立雄強調，國軍不放棄任何希望，要求相關單位持續整合海、空與岸際能量，全力搜救。
國防部指出，今日搜救兵力統計數據，包括空軍：6架次、海軍：2艘、地面部隊岸巡183員、輕、中型戰術輪車47輛次、海巡：7艘。
