F-16飛官失聯！國防部「找到戰機黑盒子訊號」 顧立雄：進一步確認定位

記者詹宜庭／台北報導

空軍上尉飛官辛柏毅駕駛F-16V單座戰機6日夜航在花蓮豐濱外海失聯，各單位連日不分晝夜投入搜救行動。國防部長顧立雄今（12日）表示，現在派專業船隻去做黑盒子定位，是有一些斷斷續續的訊號出來，國防部要進一步確認，但因為海象實在不好，船隻無法出港，海象好的時候出港，才能確定黑盒子定位，定位後再進一步動作，若有任何進展會再跟各位報告。

針對搜救進度，顧立雄上午受訪表示，首先感謝海巡與陸海空軍的辛苦，目前海軍部分派出62艘次艦艇，海巡也相對派出62艘次艦艇，無人機也派出16架次，第二戰區則沿花蓮到台東不斷搜索，總計1206人次，還是持續進行搜索中。現在派專業船隻去做黑盒子定位，是有一些斷斷續續的訊號出來，國防部要進一步確認，但因為海象實在不好，船隻無法出港，海象好的時候出港才能確定黑盒子定位，定位後再進一步動作，若有任何進展會再跟各位報告。

