F-16飛官失聯！妻崩潰哭腫眼 家屬求集氣：全家都在等你回來

飛行員辛柏毅上尉跳傘後失聯。(IDF經國號提供)

花蓮空軍基地一架編號6700的F-16戰機，昨（6日）晚間執行夜航訓練時發生突發狀況，飛行員辛柏毅上尉在任務中跳傘後失聯，軍方正全力搜救中。而事故發生前僅2天，辛柏毅才與妻子從北歐冰島度蜜月返台，如今在外海失聯，家屬也在社群平台透露心情煎熬，希望各界為他集氣。

花蓮空軍基地昨（6日）發生意外，一架編號6700的F-16戰機在進行例行夜間飛行訓練時，突然遇到緊急狀況。飛行員辛柏毅上尉在晚間7時29分於花蓮縣豐濱鄉外海10海浬處跳傘，目前下落不明，軍方正積極搜尋蹤跡。

29歲的辛柏毅出身澎湖，畢業於空軍官校108年班，父親辛進裕為文澳派出所退休員警，妻子同樣在空軍服役，2人去年5月結婚，近日才剛度完蜜月回台，沒想到辛柏毅如今卻在外海失聯，讓家屬陷入極度焦慮。辛柏毅家屬在社群平台表示，家中每個人都希望他能平安回家，妻子也已經等到崩潰，淚流不止，希望全世界能夠一起集氣，祈禱他平安歸來。

飛行員失聯的消息傳出後，總統賴清德第一時間指示國防部及相關單位把「人員平安」列為最高目標，空軍應變中心也與海巡署、黑鷹搜救直升機及多艘軍艦，針對事故發生的海域展開地毯式搜索，搶在黃金救援時間內找到辛柏毅。軍方表示，將投入一切資源，不放棄任何希望。





