F-16飛官失聯！潛水教練：沒穿防寒衣2小時就會顫抖

空軍花蓮基地編號6700的F-16AM單座戰機，於昨日晚間6時17分起飛執行例行夜間訓練任務。根據空軍司令部說明，該機於晚間7時29分在花蓮縣豐濱鄉東方約10海浬處，雷達光點異常消失，初步研判為任務電腦故障及空間迷向導致失事。

駕駛該機的辛柏毅上尉緊急啟動彈射座椅跳傘逃生，隨即失去聯繫。辛柏毅為空軍官校108年班畢業生，總飛行時數達611小時，其中駕駛F-16機型超過371小時，具備成熟飛行經驗。失事戰機累積飛行時數為3894小時，發動機運轉時數5447小時。

廣告 廣告

軍方立即成立應變中心，海巡署調派9艘艦艇趕赴現場，累計派遣3艦及6艇持續搜尋，並施放4顆海難搜救測流浮標，結合搜救優選規劃系統研判漂流方向。民間船隻亦加入協助搜救行動。

內政部次長馬士元今日表示，接獲消息後所有任務機待命，漏夜展開搜救。今天將擴大配合國防部、海巡署，持續增加搜救架次。

搜救面臨嚴峻挑戰。根據氣象署資料，事發海域海溫約23.1至23.9度，加上外海風速強勁，整體氣溫偏冷。花蓮潛水教練張冠正指出，海溫24度以下屬低溫，風速可能加速風寒效應，若未穿著防寒衣，約2小時就會開始顫抖，曾有潛水員在類似海溫撐8小時後呈現半昏迷狀態獲救。

辛柏毅來自澎湖湖西鄉，當地天后宮今日上午7時舉行祈福儀式。主委蔡福松表示，辛家人善良，辛柏毅努力上進，是地方榮耀，廟方委員決定共同為他祈福。辛柏毅曾於2023年清泉崗航空嘉年華與民眾親切互動，留下深刻印象。目前搜救行動持續進行，各界期盼奇蹟出現。

更多品觀點報導

Sandy搭機出包「所有乘客都在等她」驚：腿都軟了

桃園機場驚魂！邊境牧羊犬大鬧停機坪 地勤追逐2小時

