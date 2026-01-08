F-16飛官失聯！空軍曝軍購防寒衣進度慢原因：1300件今年3月底全數交貨

記者詹宜庭／台北報導

空軍第五聯隊上尉辛柏毅日前晚間駕駛F-16V戰機在花蓮外海失蹤，外界質疑飛行員身上未著防寒衣恐縮短黃金救援期。國防部長顧立雄今（8日）表示，防寒衣在民國114年以軍購方式籌補，去年12月底陸續交貨，在今年3月可以交貨完畢。空軍參謀長李慶然也說，防寒衣是針對極地地區，會影響飛行操作，飛行員普遍反應不好，所以才再循商，預計3月底前會全數交貨完畢。

藍委王鴻薇質詢時問及，這兩天網路上說防寒衣與在野黨不通過1.25兆國防預算有關，請問1.25兆國防預算中有購買防寒衣嗎？顧立雄說，防寒衣部分在民國114年以軍購方式籌補，去年12月底陸續交貨，在今年3月可以交貨完畢。王鴻薇表示，她要正本清源，所有預算該買就買、該給就給，防寒衣預算確實有給好給滿。

王鴻薇再指，去年採購的防寒衣是1300多件，到現在為止交貨幾件？李慶然說，慢速機部分，400多套已經交貨200套，但戰鬥機因為要比較符合量身訂製，所以這部分陸續交貨，大約3月可以交完。王鴻薇追問「為什麼這位失事的飛行員沒有防寒衣可以穿？」去年採購，李慶然指出，由於防寒飛行衣是針對極地地區，會影響飛行操作，飛行員普遍反應不好，所以才再循商，這次很幸運買到這套，大家都覺得還不錯，可以使用又不妨害操作的飛行衣。

