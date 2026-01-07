F-16飛官失聯12小時 潛水教練：沒穿防寒衣2小時就會顫抖
[Newtalk新聞] 花蓮空軍基地編號6700的F-16戰機，6日晚間執行例行性任務時意外墜海，上尉飛官辛柏毅疑似跳傘逃生，在花蓮縣豐濱鄉東方10浬處失聯，海巡署調派9艘艦艇趕往搜救，國軍、以及民間船隻也協助全力救援，目前過了12小時仍未有消息。專業潛水教練表示，若未穿著防寒衣，在水中2小時就會開始顫抖。
辛柏毅昨晚18時17分進行例行夜間訓練，在飛行中失事，空軍司令部表示，雷達光點在19時29分在花蓮縣豐濱鄉東面約10海浬處消失。他當下緊急啟動彈射座椅跳傘，軍方已成立應變中心，並調度海巡與空軍資源展開搜尋，唯海象偏冷，救援難度增高。
辛柏毅是空軍官校108年班的畢業生，空軍司令部表示，總飛行時數已達611小時，其中駕駛F-16機型的時數也超過371小時，具備成熟的飛行經驗。而失事的6700號機，機身累積飛行時數為3894小時，發動機運轉時數則為5447小時。
辛柏毅失聯至今已超過12小時，根據《自由時報》報導，花蓮潛水教練張冠正指出，海溫24度以下就算冷了，因為外海風速大，可能會加速風寒效應，在沒有防寒衣狀況下約2小時就開始發抖，他的經驗是有潛水員在這種海溫中撐8小時後，呈現半昏迷狀態被救，還好有救回來。
根據氣象署昨晚到今早的資料，在成功、花蓮測得海溫約23.1℃至23.9℃，加上外海風速強以及整體氣溫偏冷，只能祈禱能盡早找到人。
更多Newtalk新聞報導
(影)空軍F-16失事「飛官失蹤」海巡署出動9艦艇搜索 救援畫面曝光
F-16V夜航訓練花蓮外海失聯！東管處｢鏡頭君｣拍到火光時間點吻合
其他人也在看
F-16戰機驚傳失事飛官花蓮外海跳傘！賴清德下令全力搜救
空軍一架隸屬花蓮基地的F-16單座戰機（機號6700），由飛行官辛姓上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，今天（6日）晚間於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘，空軍隨即展開搜救行動。總統賴清德表示，已在第一時間指示國防部及相關單位務必以確保「人員平安」為最高目標，全力搜救，將飛官平安帶回來。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 4
委內瑞拉移交5000萬桶石油！川普監管所得
[NOWnews今日新聞]美國自去年12月中旬起，對委內瑞拉祭出封鎖設施，數百萬桶原油無法出口。川普6日表示，委國將向美國移交3000萬至5000萬桶受制裁原油，販售後所得款項將由他本人監管。川普6日...今日新聞NOWNEWS ・ 53 分鐘前 ・ 2
燙傷 壓力襪一路穿到幼兒園 筆畫記錄成長時光
廷廷1歲時還在學走路，卻因為一場意外造成左腳嚴重燙傷，漫長的復健歷程，壓力襪一路穿到幼兒園，現在他用筆畫記錄成長的美好時光，鼓勵其他孩子勇敢迎向陽光。廷廷：「養一些雞寶寶或鴨寶寶，我很喜歡雞啊 鴨...大愛電視 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
流感將升溫 估1月中後進流行期 春節前後達高峰
台灣流感疫情將升溫，疾管署今天(6日)表示，預估1月下半月流感疫情將進入流行期。由於先前已有過一波秋季疫情，因此預估接下來這波疫情規模較小，並在農曆春節前後達到高峰。 國內流感疫情仍處低點持平波動，疾管署6日公布最新統計，上週類流感門急診就診共8萬2,161人次，與前一週相當，以A型H3N2為多；但仍出現重症、死亡病例，上週新增11例重症、5例死亡，大多為具慢性病的長者，且9成未接種本季流感疫苗。 疾管署發言人林明誠指出，鄰近國家包括中國、日本、韓國等流感疫情皆呈下降趨勢，但疫情仍處高點，歐、美國家疫情則快速上升且在高點。他表示，國內疫情將於1月下半月進入流行期，並將於農曆春節前後達到高峰，目前公費流感疫苗僅剩約20萬劑，他呼籲高風險族群盡快接種，以降低重症、死亡風險。他說：『(原音)大概是這個月下半月之後會進入流行期，但是會多高呢？可能會比原來的預估會趨緩一點，但是在春節前後還是會達到高峰。』 疾管署疫情中心副主任李佳琳分析，接下來這波流感疫情上升的時間點與過去相比較晚，規模也會較小，主要因為先前已有過一波流行。 李佳琳提醒，近期氣溫變化大，流感傳播風險提高，高風險族群須留意重症發生中央廣播電台 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
日經破5萬點帶旺房市 國泰投推全台首檔日本不動產ETF
隨著日本經濟逐漸復甦，日經指數於去（2025）年成功突破五萬點，資金也聞到獲利氣信傳媒 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
十二年課綱融入教案 新北推校園食農資源
(記者謝政儒新北報導)新北市農業局推動設立食農教育示範場域，並協助在地農漁民發展各具場域特色的專屬課程，更將十二年國民基本教育課綱核心素養納入設計，讓食農教育教案成為學校課程可直接運用的學習資源。11...自立晚報 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
桃竹苗分署提供各項需求 協助青年就業
為促進青年順利就業並在職場穩定發展，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署積極推動「支援青年就業計畫」及「青年職得好評計畫」，分別針對初次尋職及長期待業的青年，依需求提供協助，包括職涯諮詢、求職準備、尋職期間的津貼支持到就業後穩定留任，提供青年完整且連續的就業協助，打造友善青年的就業環境。針對初次踏入職場或是對自己未來迷茫的社會新鮮人，桃竹苗分署透過「支援青年就業計畫」提供各類諮詢輔導的支援資源，包含實體及線上職涯諮詢、協助履歷撰寫，以及媒合就業等服務，協助青年順利就業。歡迎年滿十五至二十九歲、畢業後未就業達六十日以上的本國籍青年，透過台灣就業通計畫專區（https://gov.tw/goH）申請參加計畫，若青年依規定完成各項求職準備，仍暫時未能找到工作，每個月可以申請尋職津貼6, ...台灣新生報 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
韓職》亞洲名額赴韓最受矚目 日媒撰文提到王彥程、看好補強先發缺口
韓國職棒今年球季正式導入「亞洲名額制度」，去年球季結束的休賽季，韓職各隊就開始佈局規劃戰力，目前已有6位透過此制度赴韓選手是日職出身，其中就包括台灣左投王彥程。王彥程原先效力東北樂天、去年在二軍單季10勝，好成績卻沒能讓他初登日職一軍，但卻也因而受到韓職關注。另5位赴韓的前日職投手，則分別是SSG登自由時報 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
玩命！ 工人樓頂修鐵皮沒防護 坐邊緣風大恐吹落
高雄三民區鼎力路一戶民宅，找來工人上到4樓加蓋鐵皮屋頂修繕，結果，有工人冒險坐在牆邊！沒有任何防護配備，也沒安全帽，被路過等紅燈的民眾拍下這一幕，由於三民區中午前最大陣風還有5級，目擊者說，工人距離地面至少10幾公尺高，要是風大一點，可能就會墜落，勞工局看了影片表示，雇主可能違規，最高罰30萬元。 #高雄#樓頂#修鐵皮#沒防護東森新聞影音 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
聯合國人權辦：美干預委內瑞拉削弱國際法世界更不安全
（中央社日內瓦6日綜合外電報導）聯合國人權事務高級專員公署今天表示，國際社會必須闡明，美國干預委內瑞拉之舉違反國際法，讓世界變得更不安全。中央社 ・ 13 小時前 ・ 2
獨家／保暖先暖背「背心型暖暖包」禦寒機車族：有用但麻煩
獨家／保暖先暖背「背心型暖暖包」禦寒機車族：有用但麻煩EBC東森新聞 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
李運慶黑化出軌 王晴性感睡衣坐在大腿上誘惑
李運慶在民視八點檔《豆腐媽媽》中徹底翻轉形象，首度黑化飾演外遇渣男「周家軒」，戲裡夾在妻子蘇晏霈與第三者王晴之間，情感線一路失控，更意外引爆「性感睡衣撞場」的修羅級名場面，成為近期劇情焦點。Yahoo娛樂訊息 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
癌友人生寒冬有光 癌團5+5照護接住全家人 (圖)
罹癌似獨自頂著寒風逆行，台灣癌症基金會5日起推出「5+5心理社會處方」照護模式，接住癌症家庭，盼力推至全國。圖為心理諮商示意圖。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
林予晞隔壁住西班牙人⋯無奈吃悶虧 半夜聽見恩愛聲
《人生只租不賣》集結陳姸霏、黃河、林予晞、王真琳、謝章穎演出，6日主要演員們齊聚首映記者會，林予晞透露自己是租屋派，她認為房子這種東西，生不帶來、死不帶去，談及有沒有奇怪的租房子經驗，林予晞笑說：「比較沒有這個運。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
泰國收緊大麻政策！2025年逾七千家店歇業 未來僅限醫療用途
根據《The Thaiger》報導，公共衛生部長帕塔納．蓬帕（Pattana Promphat）指出，新頒布的部長級法規草案已獲內閣核准，將全面取代自2016年施行、已不符現況的舊有規定。新法涵蓋大麻作為「受管制草藥」的研究、出口、販售與加工流程，並強調需以「保護消費者安全、減少對社區...CTWANT ・ 14 小時前 ・ 發表留言
高雄輕軌成圓第二年日運量再增6％ 前5名車站站穩排名
高雄輕軌成圓後第二年，每日平均運量比第一年再漲逾6%，運量前五名車站則排序不變，冠軍C24愛河之心站擁轉乘優勢且緊鄰商業開發案，霸主地位數年難撼。高雄輕軌2024年元旦成圓，全長22.21公里、設38站，成圓初期採試營運免費體驗，同年2/26起全線正常收費。自由時報 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
白宮：取得格陵蘭為美國安優先事項 不排除動用軍隊
（中央社記者侯姿瑩華盛頓6日專電）美國總統川普日前再度發表覬覦格陵蘭的言論，白宮今天表示，取得格陵蘭為美國國安優先事項，這對在北極地區嚇阻美國對手至關重要，川普及其政府團隊正在討論多種選項，以推動這項目標，而動用美軍是選項之一。中央社 ・ 2 小時前 ・ 6
雲科大攜手臺灣世曦 簽備忘錄
為促進產學合作、AI技術落地應用及共同培育跨領域工程人才，國立雲林科技大學與臺灣世曦工程顧問股份有限公司近日正式簽署產學合作備忘錄，雙方將秉持平等互惠原則，整合學校與產業資源，共同推動多元化之產學合作，特別期待能夠攜手深化AI落地產業應用，共同培育跨領域人才，以提升教育與產業加值效益。此次合作內容涵蓋多項重點，雲科大未來將邀請臺灣世曦具豐富實務經驗的業界專家到該校進行專業講座與經驗分享，讓學生能第一線了解工程實務與產業趨勢；同時也將每年推薦優秀學生至臺灣世曦實習，協助學生提早累積職場經驗，強化就業競爭力。雙方也將視實際需求，共同爭取相關產學合作計畫，推動技術研發與應用，共同培育跨領域工程人才。雲科大表示，透過與國內最大綜合型工程顧問機構、以專業技術為核心的臺灣世曦合作，不 ...台灣新生報 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
傳賴清德將下鄉宣講總預算 柯志恩酸：「團結十講」找到新靈感？
中央政府總預算案及1.25兆國防特別預算條例卡關，據傳總統賴清德與行政院長卓榮泰規劃下鄉宣講訴諸民意，引發討論。國民黨立委柯志恩質疑，先前賴清德的「團結十講」，講到第四講就無力為濟，過了大半年賴總統是否找到新靈感，又準備對在野火力全開？中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
疑路燈昏暗護欄太低 女自撞拋飛掛樹身亡
彰化縣 / 綜合報導 彰化大村鄉昨(5)日晚上8點多，發生離奇車禍，一名黃姓女子，下班要從彰化騎車回員林住處時，燈光昏暗自撞路樹，機車卡進路樹和護欄之間，她被拋飛最後掛在樹上，當場失去意識，送醫搶救後仍不治身亡。機車卡進路樹和護欄之間，騎車的是一名50多歲的黃姓女子，撞擊當下，人車分離，她整個人被拋飛往旁邊的水溝墜落，人掛在路樹枝幹上，頭下腳上，傷勢嚴重。路過的民眾發現，趕快打電話求救，消防人員將她從樹上救下來，緊急送醫，但因為傷勢太重，搶救無效身亡。彰化交通分隊小隊長許世民：「發生自撞路樹後，黃女跌落溝圳旁的樹上。」警方表示，騎車的是50多歲黃姓女子，在彰化上班做廚房助手，5號晚上8點多下班要騎車回員林住處，經過這條路，疑似因為路燈燈光不夠亮，沒注意路邊的路樹，自己撞上去後，機車卡進去，她彈起來往水溝拋飛，人掛在樹上。彰化林厝消防分隊小隊長蘇楚翔：「還沒救上來的時候，她在下面的時候，意識已經有改變，拉上岸之後呈現ohca，立即由91車人員實施急救。」當地居民透露，這條路路燈確實太暗，加上護欄太低，沒有明確的防護設備，警方已經派人前往勘查，要釐清車禍原因。 原始連結華視影音 ・ 20 小時前 ・ 發表留言