F-16飛官失聯12小時 潛水教練：沒穿防寒衣2小時就會顫抖

F-16飛官辛柏毅夜訓失聯後，海巡署PP-10095、10078巡防艇趕抵後立即施放海難測流浮標（SLDMB），結合「搜救優選規劃系統」研判漂流方向並部署搜救責任區，在風浪強勁且入夜低溫的惡劣海象中全力救援。 圖：海巡署提供

[Newtalk新聞] 花蓮空軍基地編號6700的F-16戰機，6日晚間執行例行性任務時意外墜海，上尉飛官辛柏毅疑似跳傘逃生，在花蓮縣豐濱鄉東方10浬處失聯，海巡署調派9艘艦艇趕往搜救，國軍、以及民間船隻也協助全力救援，目前過了12小時仍未有消息。專業潛水教練表示，若未穿著防寒衣，在水中2小時就會開始顫抖。

辛柏毅昨晚18時17分進行例行夜間訓練，在飛行中失事，空軍司令部表示，雷達光點在19時29分在花蓮縣豐濱鄉東面約10海浬處消失。他當下緊急啟動彈射座椅跳傘，軍方已成立應變中心，並調度海巡與空軍資源展開搜尋，唯海象偏冷，救援難度增高。

廣告 廣告

辛柏毅是空軍官校108年班的畢業生，空軍司令部表示，總飛行時數已達611小時，其中駕駛F-16機型的時數也超過371小時，具備成熟的飛行經驗。而失事的6700號機，機身累積飛行時數為3894小時，發動機運轉時數則為5447小時。

辛柏毅失聯至今已超過12小時，根據《自由時報》報導，花蓮潛水教練張冠正指出，海溫24度以下就算冷了，因為外海風速大，可能會加速風寒效應，在沒有防寒衣狀況下約2小時就開始發抖，他的經驗是有潛水員在這種海溫中撐8小時後，呈現半昏迷狀態被救，還好有救回來。

根據氣象署昨晚到今早的資料，在成功、花蓮測得海溫約23.1℃至23.9℃，加上外海風速強以及整體氣溫偏冷，只能祈禱能盡早找到人。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影)空軍F-16失事「飛官失蹤」海巡署出動9艦艇搜索 救援畫面曝光

F-16V夜航訓練花蓮外海失聯！東管處｢鏡頭君｣拍到火光時間點吻合