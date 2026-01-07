F-16飛官度完蜜月「返台48hrs就出事」！私下為人曝

政治中心／周孟漢報導



空軍花蓮基地一架F-16戰機，昨（6）晚疑似在豐濱外海失事，29歲飛官辛柏毅至今仍下落不明，且海象惡劣，搜救難度極高，目前仍持續搶救當中。據了解，辛柏毅為人相當有禮貌、親切，去（2025）年5月時才剛步入人生新階段，與同在基地服務、擔任行政職的女上士結婚，甚至近期才剛結束芬蘭的蜜月旅行，沒想到卻在回到工作崗位後發生意外，讓親友、同事們相當焦急。





F-16飛官辛柏毅去年5月才結婚！度完蜜月「返台48hrs就出事」私下暖心行徑曝

花蓮空軍基地6日晚間傳出F-16墜機飛安意外，海巡署、國防部同步搜救。（圖／翻攝畫面）

回顧整起事件，空軍花蓮基地於本月6日傳出戰機失事意外，一架由29歲飛官辛柏毅上尉駕駛的F-16V戰機，在執行例行夜間訓練任務時，疑似於豐濱外海發生事故。辛柏毅上尉隨即進行跳傘程序，落於靜浦東方約8.5浬海上，目前軍方已全面進駐應變中心，並派遣海巡與空勤單位展開徹夜搜索，目前正在全力搜救中。





F-16飛官辛柏毅去年5月才結婚！度完蜜月「返台48hrs就出事」私下暖心行徑曝

F-16戰機花蓮外海失聯，海巡調派3艦6艇全力搜救中。（圖／海巡署提供）





而在意外發生後，飛官辛柏毅的過往也成為外界關注焦點，根據《ETtoday新聞雲》報導，辛柏毅來自澎湖，為空軍官校108年班畢業，擁有超過600小時的飛行經驗，其中F-16V機種的時數即佔一半以上，多達371小時，該機機身鐘點3894小時，發動機總時間則是5447小時，是空軍中具備紮實訓能的優秀軍官。

F-16飛官辛柏毅去年5月才結婚！度完蜜月「返台48hrs就出事」私下暖心行徑曝

辛柏毅去（2025）年5月時才剛結婚，如今卻發生意外。（圖／翻攝畫面）





令人鼻酸的是，辛柏毅才剛步入人生新階段，去年5月與同在花蓮基地服務、擔任行政職的女上士甜蜜成婚，兩人近期才剛結束芬蘭的蜜月旅行返國。未料在回到工作崗位、重新歸建不到48小時的時間內，竟在升空訓練時失聯。這場突如其來的意外，讓原本仍沉浸在新婚喜悅中的家庭瞬間陷入焦慮，軍方也與其家屬，共同守候搜救進度。





F-16飛官辛柏毅去年5月才結婚！度完蜜月「返台48hrs就出事」私下暖心行徑曝

辛柏毅為人相當有禮貌、親切。（圖／2023年群友與飛官在清泉崗拍攝群友@小陳故事多提供）





有花蓮在地民眾分享，過去曾在台中遇見辛柏毅，當時他得知對方是花蓮鄉親後，還特別針對戰機起降造成的噪音擾民，真誠地向地方代表致歉，個性相當親切、溫潤。辛柏毅處處為人著想、絲毫沒有軍官架子的禮貌行徑，讓接觸過的民眾對他留下了深刻印象，眾人也紛紛為這位親民的飛官祈福，期盼辛柏毅可以平安歸來。













