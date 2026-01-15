F-16飛官搜救曝進展 空軍：已精準定位黑盒子、將展開打撈

空軍花蓮基地一架F-16戰機6日晚間夜航訓練發生意外，上尉飛官辛柏毅緊急彈射逃生。 圖：翻攝IDF 經國號臉書

[Newtalk新聞] 空軍F-16V飛官辛柏毅夜訓失聯至今已進入第10天，國軍及海巡等相關單位仍持續搜救，空軍今（15）日強調，日前已偵獲F-16戰機失事後「殘存飛行資料記錄器」（黑盒子）所發出訊號，並完成精準定位，後續將委由專業團隊實施機體打撈作業。

國防部長顧立雄日前於立院受訪時透露，有發現斷斷續續的黑盒子訊號，海洋委員會主委管碧玲也表示初步取得黑盒子定位範圍。

空軍司令部今日說明，有關人員搜救部分，海、空機艦及岸巡人員已連續日夜於失事海域執行搜索，但目前仍未有所獲，後續將持續以「任務兼施」方式，在相關海域進行搜尋。

空軍司令部進一步表示，對於社會各界對此案的關心，以及對家屬所表達的關懷，深表感謝；目前相關打撈規劃已積極進行，將儘快展開後續作業。

