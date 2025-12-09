F-16飛官操演遭G力昏迷 空軍：持續強化體能及風險評估

空軍司令部。 圖：擷取自维基百科

[Newtalk新聞] 據報導，8日上午空軍機號6669號的F-16AM型單座戰機，從台東志航空軍基地起飛，在進行基本空防訓練時，飛行員因為帶大G力飛行動作，突然發生大G昏迷狀況，導致戰機失控。對此，空軍司令部今（9）日表示，本屬臺東基地F-16戰機日前執行例行訓練時，發生飛行員短暫G力昏迷現象，立即停止課目操作，由長機隨伴返場安降。

G力昏迷（G-force induced loss of consciousness，縮寫為G-LOC）是航空生理學的專有名詞，指人體因承受過大或長期的G力，以致血液減少流入腦部，最終因腦部缺氧而導致昏厥。

據報導，在經過僚機透過無線電多次緊急呼叫後，該名飛行員所幸有清醒，及時穩定戰機的飛行，最後平安降落基地。據悉，該名飛官已經有2次大G昏迷紀錄，未來恐怕面臨遭到停飛的命運。

空軍司令部進一步表示，戰機操作需要保持最佳體能及專注力，並落實抗G動作，本部將持恆實施人員重量訓練與風險評估，確維飛行安全。

