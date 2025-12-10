F-16飛官昏迷險墜機 防撞系統竟再等3年

空軍「自動防撞系統」將於民國117年全數安裝完成。圖為F-16戰機。（本報資料照片）

空軍F-16戰機飛行員，前天訓練出現大G昏迷現象，幸經僚機隊友及時呼叫甦醒脫困。空軍早在民國109年開始規畫加裝「自動防撞系統（Auto-GCAS）」，能在低空以警報叫醒飛行員。空軍11日坦言，去年才開始加裝，要到117年才能完成。前空軍副司令中將張延廷提醒，GCAS攸關飛行安全，既然做就不要拖，應該積極向美方爭取。

針對台東基地飛行員意外，空軍督察長江義誠少將表示，空軍已在109年將自動防撞系統納為F-16升級工項，並在113年開始執行全數F-16機隊安裝，全案規畫納入「鳳展專案」內，將於117年結案；而我國新購的66架F-16 Block70因已內建GCAS系統，因此無追加安裝問題。

江義誠坦言，現有F-16V Block20在飛控軟體、電腦上，跟美軍現役系統不同，現在要換裝的是混合式飛控電腦，整個硬體結構、構型都要改變；而在飛控軟體上，也要從目前的類比式提升到數位式。美軍去年已協助完成系統整合與驗證，情況都正常，後續美方會陸續提供新電腦，由我方更換飛控電腦。

張延廷痛批，體制內「搶著當官卻沒搶做事」的風氣很不可取，對於攸關安全保障的物件，政府、空軍更應該要訂工序目標，積極向美國爭取。他強調，F-16再飛15至20年，機齡就達50年了，愈往後拖就愈喪失效益。

前空軍副司令范大維則指出，根據他的經驗，戰機從卸下戰備、進場到維持其他戰備妥善率，都是非常浩大的工程，中間牽扯到相當多規畫，包括原廠洛馬是否授權給漢翔？還是空軍各基地要各自找棚廠來改裝？美軍如何派技術代表來台？都需要完善配套。