F-16飛官有跳傘？國防部：飛機沒有發出訊號

[NOWnews今日新聞] 花蓮空軍基地第五聯隊「編號6700」F-16戰機，昨晚由上尉辛柏毅駕機執行例行性訓練任務，晚間7時29分返場時，在花蓮縣豐濱東面10海浬處墜海。有關外界關注辛柏毅有無跳傘？國防部回應，他有呼叫「跳傘、跳傘、跳傘」，但沒有得到信標機的訊號，還沒有事證可以證明飛行員確實有執行跳傘的動作。

國防部空軍司令部稍早召開記者會，有關辛柏毅確定有跳傘？國防部回應，他是有呼叫「跳傘、跳傘、跳傘」，但是因為現在這個沒有得到信標機的訊號，求救訊號，所以現在還沒有事證，可以證明飛行員確實有執行跳傘的動作。

國防部解釋，因為昨天是就他無線電呼叫「跳傘、跳傘、跳傘」，就飛行員訓練來講，在執行跳傘前，一定會按照這個無線電呼叫出來之後，就立刻執行跳傘這個程序，這是我們一般在執行彈射訓練時所該操作的程序。

國防部續指，昨天他呼叫完之後，我們迄今還是沒有截獲到這個有關救生裝備信標機的訊號，「所以我們現在也沒有完全確切的證據，確定辛上尉是否完成了跳傘這個相關的程序」。

