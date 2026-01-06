F-16飛官東部海域失蹤 軍方發射照明彈夜間搜救

今（6）日晚間隸屬花蓮基地的F-16單座戰機在花蓮豐濱鄉外海10海浬處從雷達上消失，辛姓飛官下落不明，國防部展開全力搜救。根據「東海岸即時影像 - 石梯坪」的YOUTUBE頻道直播，可以看見軍方已發射照明彈，以利搜救。

國防部在豐濱外海發射照明彈以利搜救。（圖／翻攝自「東海岸即時影像 - 石梯坪」YT頻道）

空軍司令部說明，該架機號6700的F-16戰機是在晚間6時17分自花蓮基地起飛，執行例行性訓練任務。然而在起飛後約一小時，其光點便於雷達幕上消失，空軍獲報後隨即成立應變中心，並展開大規模的搜救行動。

空軍F-16夜航訓練失聯，飛官 辛柏毅 疑跳傘外海 逃生，目前下落不明 搜救中。（圖／IDF經國號粉專提供）

賴清德在臉書發文表示，關於今晚花蓮F-16戰機於訓練中失聯，他已在第一時間指示國防部及相關單位務必以確保「人員平安」為最高目標，全力搜救。目前空軍應變中心已展開聯合搜救，在花蓮海域積極搜尋。

賴清德強調，每一位國軍袍澤都是國家的重要支柱，請全體國人同胞一起為辛上尉集氣、為搜救人員加油。我們會盡全力，爭取每一分每一秒，將飛官平安帶回來。

