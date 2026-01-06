F-16飛官疑失事跳傘 卓榮泰下令全力搜救

▲花蓮空軍基地一架F-16單座戰機今進行例行訓練疑似失事飛官於外海跳傘。（圖／軍聞社提供）

[NOWnews今日新聞] 花蓮空軍基地一架F-16單座戰機今（6）日進行例行訓練疑似失事跳傘，對此行政院表示，院長卓榮泰第一時間與國防部長顧立雄通話瞭解情形，並請海委會海巡署及內政部空勤總隊，協同國防部立即前往搜救，同時也請農業部漁業署協助呼叫週邊漁船前往查看，期盼能夠儘速救援起落海的飛行員辛上尉。

行政院發言人李慧芝表示，院長卓榮泰第一時間即與國防部長顧立雄通話瞭解情形，並請海委會海巡署及內政部空勤總隊，協同國防部立即前往搜救，同時也請農業部漁業署協助呼叫週邊漁船前往查看

李慧芝表示，氣候由於受到大陸冷氣團影響，入夜後氣溫驟降，院長請搜救人員注意自身安全，也期盼能夠儘速救援起落海的辛上尉。

