F-16飛官短暫G力昏迷安降 飛行員解析救援機制

（中央社記者游凱翔台北9日電）1名飛官駕駛F-16V單座機訓練時短暫G力昏迷，所幸平安返場。空軍人士指出，若昏迷可透過2種方式喚醒，第1是較為常見透過無線電呼叫，另是透過鎖定（lock-on）發出劇烈警告聲，但實務上少使用。

空軍今天指出，1名F-16V（Block20）飛官日前於台東志航空軍基地執行例行訓練時，發生短暫G力昏迷現象，立即停止課目操作並由長機隨伴返場平安降落，後續將持續實施人員重量訓練與風險評估，確保飛安；據了解，此為單座機。

廣告 廣告

退役空軍上校、F-16（block 20）戰機種子教官黃揚德接受中央社訪問指出，F-16戰機飛行員除了有抗G衣外，還有抗G背心，在飛行頭盔中亦有氣囊能依G力大小調整、緊貼臉頰並配合正壓呼吸，使其增加1.5G至2G不等的耐G程度。

黃揚德提到，執行高G力課目前都會先暖身（G warm-up），先循序漸進4至5個G、6至7個G，確認身體狀況、抗G裝備沒問題後才會進入高強度課目，若有問題可能改做和緩的攔截課目，甚至直接返場。

黃揚德指出，若昏迷，必須得等血液流回腦部才可能恢復意識，且恢復意識的當下因生理現象，會發生如同羊癲瘋般的抖動，因此完全恢復的時間因人而異，可想而知當下狀況一定非常緊急；至於發生G力昏迷有多個原因，包括抗G衣損毀、供氧系統故障、著裝不確實，甚至飛官本身的身體狀況不佳等。

針對飛行員發生G力昏迷的喚醒方式，曾駕駛IDF經國號戰機的空軍人士告訴中央社記者，捍衛戰士第二集中，主角的隊友進行高難度課目時，因承受不了高G力昏迷，此時主角透過鎖定（lock-on）方式使昏迷者的座艙發出警示音並喚醒。

空軍人士指出，「鎖定」確實是一個方式，但實務上第一時間很少用這個方法，原因戰機往下掉時受限姿態等因素，「不一定鎖得到」，通常第一時間「各方」的無線電都會不停、劇烈呼叫，盡可能喚醒昏迷飛官；而昏迷的狀況主要發生在單座機，原因是雙座機另一名飛官可接管並駕駛。

但他提到，G力昏迷的案例並不常見，但綜合國外案例，推測昏迷的原因可能是在空中纏鬥課目時過度投入，在腎上腺素激增且「想要贏」的狀況下，不小心多帶了一桿（動作幅度過大），身體無法承受瞬間高G力而昏迷；亦有可能是飛官當天的身體狀態不佳所致。

空軍人士表示，昏迷前通常依序發生灰視、黑視，若感知要昏迷會全身用力試圖讓血液流回腦部，但如果過於突然的G力也可能直接昏迷。避免昏迷的方式除了穿著抗G飛行服加壓身體外，平時勤於重量訓練也相當重要，強化儲存最多血液量的下半身肌肉，同時也必須聚焦脖子的訓練避免受傷，因此許多飛行員的脖子都非常粗，就是這個原因。

G力昏迷指戰機或特技飛行員在承受過大且持續的正G力（頭到腳方向的加速度）時，血液因重力效應被引流至下半身導致腦部供血不足，輕則灰視（眼睛喪失色彩）、視野縮小，重則黑視（短暫失明），甚至昏迷失能。（編輯：林興盟）1141209