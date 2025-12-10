F-16飛官短暫G力昏迷急墜 空軍證實：長機隨伴返場安降

台東縣 / 綜合報導

空軍傳出飛行途中的意外事件，8日上午一架空軍F-16戰機，在台東志航空軍基地執行例行訓練時，飛行員出現短暫G力昏迷的現象，當時戰機一度急速下墜，幸好飛行員及時清醒過來最後平安降落。根據資深飛官的說法，出現G力昏迷會導致大腦缺氧，久了眼睛會出現一片灰的灰視現象，如果持續下去就會直接變成黑視，也就是完全黑暗的景象。

阿湯哥開飛機，飛機急速上升帥氣逼人，國際巨星湯姆克魯斯，在電影捍衛戰士中飾演一名飛行教官，電影《捍衛戰士：獨行俠片段說：「G力要來了。」飛行轉彎過程，阿湯哥臉部扭曲，他當下所承受的就是對講機中提到的G力，而稍有不甚這G力也造成意外發生。

8日上午，空軍一架F-16戰機從台東志航基地起飛，卻在進行基本空防訓練時發生大G昏迷狀況，導致戰機失控，從2萬呎高空一路急墜到6000呎高度，G力就是加速度造成身體所承受的力量，以一個60公斤的成年人為力，他站在地面時承受的1G就是他的體重60公斤，飛行員在訓練時會進行G力訓練，9G是人體能承受的極限。

前飛官于皓瑋說：「增加G力的時候血液會往下，往下的情形的話，我們人會怎麼樣，大腦會缺氧，在缺氧的情況下的話會產生什麼現象，第一個就你眼睛看東西，眼睛睜得大大看東西會變成灰色的，我們這叫灰視。」所幸經過無線電多次呼叫，飛行員終於清醒及時操控穩定戰機飛行，最後在長機隨伴下平安降落基地，雖然有驚無險專家還是點出疑慮。

前飛官于皓瑋說：「事實上他們現在F16來講的話，有這種裝置，就我今天在空中亂纏亂纏，人昏迷的時候，它飛機會把你擺平，它飛機會把你擺平，但可能持續時間不會很久，你不要說一個小時兩個小時不可能，它把飛機擺平讓你有個清醒時間。」空軍司令部也發聲明表示，戰機操作需要保持最佳體能及專注力，並落實抗G動作，將持續實施人員重量訓練與風險評估，確保後續飛行安全。

