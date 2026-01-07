F-16飛官花蓮外海跳傘失聯 管碧玲：搜救整夜沒找到人
空軍1架編號6700的F-16V單座戰機，6日晚間於花蓮東側外海10浬處失聯，飛官辛柏毅緊急跳傘逃生，空軍隨即成立應變中心展開搜救。海洋委員會主委管碧玲今早（7日）發文透露，經過整夜搜尋仍未發現飛官，不過管碧玲也喊話，會繼續努力，希望把飛官救回來！
空軍第五聯隊上尉辛柏毅6日晚間6點17分駕駛F-16單座戰機，從花蓮基地起飛執行例行夜間訓練任務，卻在7點29分左右於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬處疑似跳傘，戰機訊號隨即失聯，空軍隨即成立應變中心展開搜救。氣象專家指出，花蓮外海當時氣溫僅13度，浪高2公尺，若不迅速救援，飛官落海後可能因低溫海水導致失溫。
管碧玲昨晚表示，已經出動花蓮海巡隊前往搜救，並且施放海難測流浮標（SLDMB)進行引導。管碧玲今早7點多再次發文指出，經過整夜搜尋，仍未尋獲辛柏毅，但國軍、國搜系統鍥而不捨地持續運作中，她祈禱，希望白天視線改善，能有助搜救。
才修好又壞？失事F-16戰機遭爆日前因故障報修
空軍F-16疑進雲「空間迷向」飛官跳傘 曾是過往失事主因
F-16戰機花蓮外海失聯！海巡出動3艦6艇全力搜救
