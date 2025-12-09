F-16飛官訓練陷G力昏迷 空軍：立即停止課目操作平安降落

空軍一架F-16V戰機進行基本空防訓練時因為帶大G力動作，飛行員瞬間發生空中大G昏迷狀況，導致戰機失控，從兩萬呎高空，急速墜落到六千呎。（圖：國防部發言人臉書）

空軍一架F-16V戰機進行基本空防訓練時遭遇驚險狀況，因為帶大G力動作，飛行員瞬間發生空中大G昏迷狀況，導致戰機失控，從兩萬呎高空，急速墜落到六千呎。對此，空軍司令部今（9）日表示，事發當下已立即停止課目操作，由長機隨伴返場安降。

國防部空軍司令部下午發布新聞稿指出，台東志航空軍基地F-16戰機日前執行例行訓練時，發生飛行員短暫G力昏迷現象，立即停止課目操作，由長機隨伴返場平安降落。戰機操作需要保持最佳體能及專注力並落實抗G動作，將持續實施人員重量訓練與風險評估，確實維護飛行安全。

據了解，F-16戰機的基本空防訓練主要是確保飛行員能有效操作戰機，熟練各類空對空飛彈（如AIM-120）及反輻射飛彈（如AGM-88）操作，提升應對敵機威脅、執行攔截與護衛任務的能力，維持高強度戰備，應對區域防空需求。

此外，飛行員也必須訓練纏鬥以及閃避技巧，因此經常會出現大G力動作，若時間過久，或是抗G動作未確實做好，很可能就會瞬間陷入昏迷。G力昏迷指戰鬥機或特技飛行員在承受過大且持續的正G力（頭到腳方向的加速度）時，血液因重力效應被引流至下半身，導致腦部供血不足而暫時失去意識。