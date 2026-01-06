F-16飛官跳傘下落不明！賴清德下令全力搜救 府院集氣盼平安歸來

空軍花蓮基地一架F-16單座戰機夜航訓練意外，飛官跳傘逃生，總統賴清德下令全力搜救。資料照片（非失事戰機），粉專「IDF經國號」授權使用



空軍花蓮基地一架F-16單座戰機（機號6700）夜航訓練意外，飛官跳傘逃生，空軍全力搜救中。對此，總統府發言人郭雅慧表示，總統賴清德第一時間已指示國防部及相關單位全力搜救，務必以確保人員平安為最高目標，也請國人一起集氣，企盼辛上尉平安歸來。

賴清德也在臉書發文，強調每一位國軍袍澤都是國家的重要支柱，請全體國人同胞一起為辛上尉集氣、為搜救人員加油。「我們會盡全力，爭取每一分每一秒，將飛官平安帶回來」。

行政院發言人李慧芝也表示，行政院卓榮泰院長第一時間即與國防部顧立雄部長通話瞭解情形，並請海委會海巡署及內政部空勤總隊，協同國防部立即前往搜救，同時也請農業部漁業署協助呼叫週邊漁船前往查看。

由於受到大陸冷氣團影響，入夜後氣溫驟降，卓榮泰請搜救人員注意自身安全，也期盼能夠儘速救援起落海的辛上尉。

空軍司令部稍早表示，花蓮基地乙架 F-16單座戰機（機號6700），晚上6點17分時由飛行官辛姓上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，7點29分於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘，空軍隨即成立應變中心，展開搜尋行動。

