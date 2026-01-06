F-16飛官跳傘求生下落不明 政院：卓揆指示海巡協同國防部搜救

政院發言人李慧芝表示，行政院長卓榮泰第一時間即與國防部顧立雄部長通話瞭解情形，並請海委會海巡署及內政部空勤總隊，協同國防部立即前往搜救，同時也請農業部漁業署協助呼叫週邊漁船前往查看。圖為行政院長卓榮泰。(資料照，記者張軒哲攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕空軍花蓮基地一架F-16單座戰機今晚進行例行訓練時，有飛行員在花蓮外海跳傘意外一事。行政院發言人李慧芝表示，行政院長卓榮泰第一時間即與國防部顧立雄部長通話瞭解情形，並請海委會海巡署及內政部空勤總隊，協同國防部立即前往搜救，同時也請農業部漁業署協助呼叫週邊漁船前往查看。

李慧芝指出，由於受到大陸冷氣團影響，入夜後氣溫驟降，卓院長請搜救人員注意自身安全，也期盼能夠儘速救援起落海的辛上尉。

空軍司令部表示，本屬花蓮基地乙架F-16單座戰機(機號6700)，18時17分由飛行官辛姓上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，19時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘，空軍隨即成立應變中心，展開搜尋行動。

