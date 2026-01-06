F-16飛官跳傘逃生！辛柏毅上尉飛行時數達611小時 蜜月剛結束遇夜訓失事

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

今（6）日晚間7時29分一架國防部軍機編號6700的F-16戰機於花蓮外海執行夜間飛行任務時，雷達光點突然消失，機上飛官辛柏毅上尉緊急彈射逃生，安危仍待確認。失聯飛官辛柏毅為上尉戰鬥機飛行官，飛行總時數達611小時25分鐘，在該機種的總時數為371小時35分鐘。據了解，兩天前他才剛和妻子結束北歐蜜月旅行。

F-16失事失聯飛官辛柏毅飛行總時數達611小時25分鐘。據了解，兩天前他才剛和妻子結束北歐蜜月旅行。（圖／IDF經國號授權提供）

根據軍方紀錄，失聯飛官辛柏毅為上尉戰鬥機飛行官，畢業於空軍官校108年班，已婚且尚未育有子女，飛行總時數達611小時25分鐘，在該機種的總時數為371小時35分鐘。另外，本次任務使用之編號6700的F-16戰機機身鐘點為3894小時，發動機總時間則為5447小時。

廣告 廣告

據《中時新聞網》報導，辛柏毅上尉才剛和同為軍職的妻子結婚不久，兩人2天前還在北歐芬蘭蜜月旅行，但辛柏毅上尉卻在今晚執行夜航訓練時，疑似因空間迷向，緊急彈射逃生。目前海巡署已出動北部、東部、南部海域的艦艇全力搜救中，並聯絡周邊貨輪搜尋，空勤方面也派出黑鷹直升機飛往豐濱海面目標區啟動搜救。

更多FTNN新聞網報導

快訊／花蓮F-16夜航墜機！飛官辛柏毅跳傘逃生 國防部回應了

F-16爆夜巡意外！上尉辛柏毅跳傘逃生 專家：「空間迷向」往往是主因

快訊／花蓮F-16驚傳外海墜機！跳傘飛官辛柏毅正期108年班已婚 軍方搜索中

