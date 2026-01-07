F-16飛官辛伯毅失聯 民進黨南投縣長提名記者會臨時喊卡

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

民進黨今（7）日下午原計劃舉辦南投縣長提名記者會，身兼黨主席的總統賴清德將親自宣布，由新北市牙醫師公會理事長温世政擔任候選人，挑戰力拚連任的國民黨籍現任縣長許淑華。不過，因昨夜發生F-16失事意外，飛官辛柏毅仍失聯當中，所以記者會將改期再辦。

民進黨今（7）日下午原計劃舉辦南投縣長提名記者會宣布，由新北市牙醫師公會理事長温世政擔任候選人。（取自世樺牙醫診所臉書）

空軍花蓮基地6日夜間傳出意外，一架F-16單座戰機進行例行訓練時，雷達光點突然消失，雖該名飛官辛柏毅上尉已緊急跳傘逃生，但仍失聯當中。總統賴清德為此下令，國防部及相關單位全力搜救。

民進黨原預計今早召開選對會後，建議中執會徵召温世政參選南投縣長，並在下午中執會上通過後，即舉辦提名提名記者會，由賴清德親自為温世政繫上競選背帶。不過，因飛官仍失聯，選對會今日取消開會，黨中央稍早也宣布，民進黨縣市長提名南投記者會將延期擇日辦理。

