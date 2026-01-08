F-16飛官辛柏毅仍失聯 卓榮泰下令持續搜救：讓家屬明瞭真相！

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

花蓮空軍基地日前發生F-16戰機失事案，事發至今已3天，飛官辛柏毅仍下落不明。對此，行政院長卓榮泰今（8）日表示，家屬的心情必然十分焦慮，請國防部適時說明搜救進度，也要在適當時間對外說明，讓家屬能夠明瞭真相、國人能了解國軍整備工作。

花蓮空軍基地日前發生飛安事件，F-16戰機失事至今已3天，飛官辛柏毅仍下落不明。（資料照）

行政院長卓榮泰今早在行政院會表示，非常遺憾發生此事，感謝國防部即時應處，同時也要求國防部三軍、海巡弟兄姊妹及民間搜救人員，務必持續全力搜救。卓榮泰說，此時失聯飛官家屬的心情必然十分焦慮，請國防部適時說明搜救進度，讓家屬能夠明瞭真相。

廣告 廣告

卓榮泰表示，後續有關戰機飛航安全工作，國防部已著手進行，務必達到最高安全標準。至於整起事件發生原因，以及近日各方相關說法或質疑，包含對國軍裝備整備情形及未來計畫，國防部均應於適當時間對外說明，讓國人瞭解國軍整備工作，以維護國軍戰力及國人對國軍的向心力。

卓榮泰期許，未來能就此次事件發生原因進行全面檢討，思考是否可以做得更多、做得更好，並再次感謝國防部所有弟兄姊妹辛苦，搜救工作還要持續進行，希望有好的發展。

更多FTNN新聞網報導

國防部全力搜救當中 賴清德喊話朝野共同集氣：為辛上尉祈福

F-16戰機墜海！辛姓飛官跳傘逃生失聯當中 賴清德下令全力搜救

傳卓榮泰為總預算卡關「下鄉宣講」 行政院澄清了！

