F-16飛官辛柏毅仍失聯 家屬心碎求問神明：無論存活只想再見一面
〔記者王錦義／花蓮報導〕飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機夜訓失聯，各單位陸海空三方面全力搜救中。辛柏毅的家屬昨(7)日晚間於Threads發文急問網友有關花蓮的宮廟資訊，希望能藉由神明「問出他的位置」，表示全家人現在只希望能找到辛柏毅，「無論有沒有存活都沒關係。」
海巡署指出，至今(8)日上午9時搜救能量總計派遣3艦12艇次、岸際68車154人；各海巡艦艇目前持續於事故海域配合國軍及各搜救單位搜尋，現場海象為風力6-7陣風9級、浪高3公尺。
國防部指出，今日搜救兵力包含空軍18架次、海軍2艘，還有地面部隊沿著海岸線尋找可疑跡象，包含岸巡170員、輕、中型戰術輪車44輛次；內政部空勤總隊也出動二架次。
辛柏毅的小姨子在事發後代姊姊在Threads上發言，懇請網友協助推薦花蓮地區可詢問平安、祈福的廟宇或相關管道，盼能獲得任何有助尋人的線索，並向辛柏毅喊話：「我們只想再見你一面」，引發大批熱心網友提供宮廟資訊。
家屬在貼文中表示，全家已嘗試多種方式仍無進展，身心承受極大壓力，感謝網友的集氣與關心，透露已選定2處廟宇，預計今天會前往問事，祈求平安與指引。家屬無奈表示：「因為我們的心都快碎光了，已經想不到辦法了。」強調這些行動是為了支撐彼此情緒，讓他們還保有希望，並非取代專業搜救。
