F-16飛官辛柏毅仍失聯 家屬急發文求神助：我們快碎光了

【緯來新聞網】空軍飛行員辛柏毅於1月6日晚間執行夜間訓練時駕駛F-16V戰機在花蓮外海失聯，國防部已啟動大規模搜救行動，目前尚未偵測到跳傘求救信標訊號。辛柏毅的小姨子1月7日於Threads發文，請求網友推薦花蓮能問事的宮廟，盼透過宗教方式尋找下落。家屬已選定數間宮廟，將於隔日前往祈求指引。

辛柏毅。（圖／IDF經國號粉專、Threads）

根據空軍提供資訊，F-16V戰機於6日19時許進行例行夜間任務時與地面失去聯繫。空軍督察長江義誠少將指出，飛行員辛柏毅在2,600呎高度曾三度無線電呼叫「預計跳傘、跳傘、跳傘」，惟至今未接獲任何跳傘信標（beacon）所發出的訊號，因此無法確認跳傘程序是否成功完成。



江義誠說明，依據標準作業程序，飛行員在發出跳傘口令後應立即執行彈射，但若在過低高度啟動跳傘，降落傘來不及張開，信標也可能無法啟動。軍方也參考機載搜救系統回傳數據，推估戰機失事後的漂流方向可能朝南側推進。



針對搜救進展，一名前空軍高階官員分析，從現場畫面初步研判，辛柏毅可能在低空實施彈射，若未順利與座椅分離並展開降落傘，將導致信標無法作動，此為目前未能掌握其確切位置的主要原因之一。



辛柏毅的小姨子7日於社群平台Threads上發文，請求網友推薦花蓮地區能問事的宮廟，希望透過宗教方式尋求飛行員下落，家屬心碎發文：「全家只希望能找到他，無論有沒有存活都沒關係，我們只想再見你一面。拜託了。推薦給我們，明天一早我們家就會去問！ 」



網友在留言區熱心提供建議後，小姨子則回覆，「真的太感謝脆上的大家，我們選好了兩家明天前往問事，同時感激大家的集氣，好重要⋯因為我們都快碎光了已經想不到辦法了。」

