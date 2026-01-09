F-16飛官辛柏毅仍失聯 搜救範圍擴至台東卑南溪

F-16戰機6日驚傳失事，至今搜救行動已經進入第四天，國軍陸、海、空全面動員，從花蓮一路往南推進到台東長濱、成功沿岸，今（9）天空軍出動14架次持續搜救，戰術無人機也加入空中巡視投入搜救，只盼能盡快找到失聯的29歲飛官辛柏毅上尉。

搶救飛官辛柏毅 花防部出動「戰術無人機」

戰術無人機在花蓮磯崎海岸邊緩緩升空俯瞰海面，不放過任何一絲可能的線索，地面上的國軍官兵也緊盯螢幕，即時掌握狀況。國立東華大學體育中心潛水教授朱文正指出，研判墜機地點可能位於離岸較遠的黑潮海域，建議搜救方向應向北擴大範圍。

朱文正說明，受到東北季風與風浪影響，殘骸或人員也可能被推向岸際，流向不定，建議岸巡加強岸際搜尋，目前若要朝海底搜尋，可能需以機械方式或水底探測，成功機會較高。

國軍出動戰術無人機協助搜救。圖／台視新聞

沿岸動員40人 預計傍晚搜尋範圍擴至太麻里

F-16 戰機夜間訓練失事，搜救行動進入第4天，9日空軍出動14架次持續搜救，並進一步將範圍擴大至台東卑南溪出海口，沿著北向岸際展開搜索，沿岸共動員約40名人力，陸續向南推進，預計下午5點多搜尋範圍將涵蓋到太麻里海岸線。空中無人機持續巡航，地面官兵不間斷搜索，只盼能盡快帶回失事飛官。

國軍沿台東岸際搜索，並進一步擴大搜救範圍。圖／台視新聞

台東－花蓮／綜合報導 責任編輯／網路中心

