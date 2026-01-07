F-16飛官辛柏毅國中曾奪標槍冠軍！老師哽咽：只求能被平安找回來

29歲飛官辛柏毅駕駛F-16失聯，國軍全力搜救中。 圖：翻攝IDF經國號臉書

[Newtalk新聞] 29歲飛官辛柏毅昨日執行夜航任務，駕駛F-16AM單座戰機起飛72分鐘，雷達訊號因不明原因發生異常，連喊3次跳傘後失聯，至今搜救未果，軍方全力搜救中。消息傳出後，辛柏毅國中老師指出「只求他能夠被平安的找回來。」

辛柏毅過去就讀馬公國中，國中老師透露，辛柏毅在學期間表現品學兼優，「我只求他能夠被平安的找回來。」同時辛柏毅在體育方面成績優異，不僅是縣內丟標槍冠軍，還是籃球校隊。

軍方指出，目前第一要務為人員搜救，迄今已派遣空中13批13架次及海上艦艇11 艘次，刻正集中兵力加強搜索；另第二作戰區亦派遣人員計119員至海岸實施搜索作業。

廣告 廣告

同時軍方已下令F-16型機「天安二號」作業，停止演訓任務派遣，並執行機務加強檢查，飛行員實施學科及模擬機訓練，置重點於空間迷向處置、不正常動作改正及夜間儀器飛行操作要領，以維飛行安全。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

F-16失事原因初判！「空間迷向」是什麼意思？Kobe墜機是最著名案例

F-16飛官辛柏毅墜海失聯！忙到沒時間請婚假 妻：冰島是他一輩子夢想