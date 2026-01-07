F-16飛官辛柏毅墜海失聯！她曝私下為人惹淚

▲花蓮空軍基地一架F-16V單座戰機（機號6700）飛官上尉辛柏毅昨（6）日晚間執行夜航訓練時突失聯。（圖／IDF經國號臉書粉專授權）

[NOWnews今日新聞] 花蓮空軍基地一架F-16V單座戰機（機號6700）昨（6）日晚間執行夜航訓練時突失聯，飛官上尉辛柏毅於晚上7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬處，疑似因空間迷向而跳傘逃生，至今仍失聯，國軍正展開海空救援，辛柏毅的家人、同儕和朋友也在網上紛紛祈願平安回家，其中一名軍官妻子發文表示，辛柏毅是一位極有禮貌的一個學弟，「身為飛官的另一半，聽到這樣的消息，真的很難受」。

國防部今上午緊急召開記者會，空軍第五聯隊上校隊長周明慶指出，F-16有「4大殺手」，其中夜航最容易發生空間迷向，飛行員最後一道關卡就是彈射跳傘。不過，國防部也說明，目前無法證實辛柏毅是否已完成跳傘。

該事件引發全國高度關注，網友們紛紛在網上為辛柏毅祈禱、集氣，其中一名軍官妻子表示，因為丈夫的關係，和辛柏毅見過幾次面，最近一次是台中清泉崗營區開放時碰面，「這麼多年了，他總是學長嫂子的叫，極有禮貌的一個學弟，身為飛官的另一半，聽到這樣的消息，真的很難受」，期盼早日聽到他平安獲救的消息。

其他網友們也紛紛留言表示，「祈求平安歸來」、「同是澎湖人祝福可以平安歸來，目前澎湖很多群組都在集氣祝福」、「希望辛上尉安全回家」、「希望收到好消息」、「身為飛官另一半，真的會更難承受，希望一切都能平安」。

