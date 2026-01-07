F-16飛官辛柏毅墜海失聯！她讚「極有禮貌的學弟」 網齊喊：快回家

社會中心／許智超報導

花蓮空軍基地編號6700的F-16單座戰機，昨（6）日晚間執行例行性夜間航訓任務時墜海，29歲的上尉飛官辛柏毅喊完3次跳傘後就失聯，目前仍然下落不明，軍方全力搜救中。辛柏毅失聯消息曝光後，引發全台關注，不僅辛柏毅的家人、同儕焦急萬分，紛紛出現喊話要他趕快回家，網友也留言幫忙集氣，希望早日找到辛柏毅。

辛柏毅駕駛的F-16單座戰機，昨日從花蓮基地起飛後，執行例行性訓練任務時，因不明原因傳出事故，晚間7時29分疑在花蓮縣豐濱鄉東面10海浬處跳傘，目前相關單位仍在搜救中。

由於海象惡劣、搜救不易，網友紛紛在網路上留言為辛柏毅祈禱、集氣，其中就有名軍官妻子發文透露，因為丈夫的關係，與辛柏毅見過幾次面，最近一次是台中清泉崗營區開放時碰面，「這麼多年了，他總是學長嫂子的叫，極有禮貌的一個學弟，身為飛官的另一半，聽到這樣的消息，真的很難受」，期盼早日聽到他平安獲救的消息。

其他網友也回應，「同是澎湖人祝福可以平安歸來，目前澎湖很多群組都在集氣祝福」、「希望收到好消息」、「加油，同鄉的澎湖人」、「希望辛上尉安全回家」、「希望有溫暖的消息出現」、「身為飛官另一半，真的會更難承受，希望一切都能平安」、「祈求平安歸來」。

針對整起事件，空軍司令部今上午舉行臨時記者會，表示辛柏毅於2日度完蜜月返國，3、4日休假，5日回部隊上班，直到6日上午聯隊安排一次雙座帶飛任務後座有教官，執行情況都正常，因此晚上就依照訓練來派遣夜航訓練任務。

軍方強調，這次訓練都是前1至2天前規劃好的，不是臨時派遣。至於是否涉及飛行員疲勞問題，軍方也重申，皆採輪班制，並要求各飛行聯隊，按照相關規範足夠休息，在這方面有做好風險管控。

