F-16飛官辛柏毅墜海失聯！忙到沒時間請婚假 妻：冰島是他一輩子夢想

上尉飛官辛柏毅去年5月20日和妻子登記結婚。 圖：翻攝自臉書

[Newtalk新聞] 空軍花蓮基地上尉飛官辛柏毅昨晚駕駛F-16戰機失事，喊完3次跳傘後就失聯，空軍花蓮基地今日召開記者會，空軍五聯隊第27隊隊長周明慶指出，辛柏毅去年5月登記結婚，但忙到沒時間請婚假度蜜月，直到最近剛從冰島回台，辛柏毅妻子透露「去冰島和芬蘭是一輩子的夢想」。

周明慶指出，辛柏毅是一個很優秀的飛行員，飛行也很穩定，飛行員平常真的很辛苦，雖然去年5月登記結婚，但是平常因為演訓任務繁忙，沒有時間請婚假去度蜜月，只有在每年12月到隔年2月比較沒有演訓時前往，身為隊長絕對會支持他們。

周明慶更透露，今日早上剛與辛柏毅妻子見面，對方指出去冰島跟芬蘭是辛柏毅一輩子的夢想。而辛柏毅1月2日度蜜月返台，隨後3日、4日休假，5日上班，6日派遣待飛任務，都是規劃好的行程不是臨時的任務。周明慶強調，會陪伴家屬並全力搜救。

辛柏毅與同樣在花蓮基地任職的上士行政妻子，去年5月20日結婚，辛柏毅的妻子也在臉書貼出兩人甜蜜登記結婚的照片，程序簡單溫馨，並附文「畢生的運氣都用來遇見丈夫」，夫妻鶼鰈情深，辛柏毅失聯後，妻子喊話「全家都在等你回家」。

