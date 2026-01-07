F-16飛官辛柏毅墜海失聯！空軍說明 管碧玲：鍥而不捨搜救
空軍花蓮基地一架F-16單座戰機6日晚間進行例行訓練時，飛行員辛上尉在花蓮外海跳傘意外，目前已全面投入海空搜救。空軍表示，辛柏毅曾3度喊預計跳傘，隨後雷達光點消失，無法確定是否跳傘；海委會主委管碧玲稱「我們繼續努力，願一切平安，希望把飛官救回來」。
空軍一架F-16V（blk20）單座戰機（機號6700）昨（6日）晚間執行執行例行夜間訓練任務時，在花蓮縣豐濱鄉以東的海面上失事，辛柏毅疑彈射跳傘落海下落不明，目前已全面投入海空搜救。空軍今（7日）上午召開記者會說明，29歲上尉飛行官辛柏毅為澎湖人，飛行總時數611小時，機種總時數371小時。
空軍司令部督察長少將江義誠指出，飛機昨日18時17分自花蓮空軍基地起飛後，19時29分雷達光點在1,700呎高度消失。據錄音通話與雷達顯示資料，19時27分時，辛柏毅飛行高度約7,600呎，反映雲中失散，結果不到1分鐘他就反映「我現在高度一直在下掉」，19時28分高喊預計跳傘3次後，雷達光點消失。
國防部、內政部與海巡署等單位漏夜搜救，海巡署今日表示，目前已累計派遣3艦及6艇於事故海域持續搜尋，並施放共計4顆 SLDMB 海難搜救測流浮標，持續配合國防部全力進行搜救作業。管碧玲指出，大家心繫辛飛官，搜尋到現在仍未發現，國軍、國搜系統鍥而不捨在運作中。
管碧玲強調，海巡弟兄在海上搜尋一夜，希望白天視線改善，能有助於尋獲。昨日各界紛紛集氣，一起為辛飛官祈禱，有民間貨輪、漁船、商用飛機，都想盡一份心力，「我們繼續努力，願一切平安，希望把飛官救回來」。
更多鏡週刊報導
快訊／國台辦宣布：劉世芳、鄭英耀列為台獨頑固份子
李在明試辦中國團客免簽 2人元旦入境秒失聯！未列非法居留原因曝光
委內瑞拉將移交至少3000萬桶石油 川普：出售款項由我監管
其他人也在看
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 1 天前 ・ 74
不斷更新／川普開心宣布：委內瑞拉轉交5000 萬桶高品質石油給美國
不斷更新／川普開心宣布：委內瑞拉轉交5000 萬桶高品質石油給美國EBC東森新聞 ・ 3 小時前 ・ 245
北京神盾失效？美軍破紙紮防空系統活捉馬杜洛 他揭「台灣該得2啟示」
美國3日清晨發起軍事行動轟炸委內瑞拉首都，讓當地砸鉅資引進的中國防禦體系癱瘓，並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，台灣應該此事件得到2大啟示。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 149
飛官辛柏毅失聯！妻哭腫了眼 家屬發聲求1事：全家都在等你回家
花蓮空軍基地一架編號6700的F-16單座戰機，於昨（6）日晚間執行例行性夜間航訓任務時，驚傳突發狀況，飛官辛柏毅上尉於7時29分從花蓮縣豐濱鄉東面10海浬跳傘，目前軍方全力搜救中。事故發生兩天前，辛柏毅才和妻子從北歐冰島度蜜月返台，如今在外海失聯，家屬也發聲吐露煎熬心情。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 42
中共如法炮製美軍「斬首」台灣總統？國軍「超強神器」讓機率趨近於0
美軍經數個月的策劃後，以迅雷不及掩耳的生擒委內瑞拉總統，然而不管是中國小粉紅及國內親中派都在想像，中國是否能如法炮製美方的「精準斬首」，不過財經網紅Emmy胡采蘋就在其粉專上表示，中國若有能力早已進行斬首，其中最關鍵的就是位在新竹的樂山雷達，其能力可偵測中國全境，儘管核心技術仍被美方掌握，但北京若有任動作都會被我方即刻掌握、反應，元首至少有20分鐘的時間可撤離到安全處。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 534
媒體人何啟聖嗆傅崐萁：民主的恥辱 爭取藍營提名「終結王朝」
即時中心／高睿鴻報導「傅徐體制」稱霸花蓮政壇多年，現國民黨團總召傅崐萁、其妻徐榛蔚，已輪流擔綱縣長十幾年；但如今，徐的第2任期進入尾聲，故外界頗關注，未來誰能接班大位。而昨（5）日，國民黨籍媒體人何啟聖突然宣布，他將投入花蓮縣長選舉，並會參加黨內初選；他直言，自己堅定主張，舉辦公平、公正、公開的黨內初選，也已將宣言送至藍營副主席李乾龍的辦公室。他更開嗆，自己要終結傅崐萁王朝、還暗酸後者「民主的恥辱」。民視 ・ 1 天前 ・ 131
才笑喊習近平「大哥」就被抓！ CNN：馬杜洛下場震撼北京
美國特種部隊閃電突擊委內瑞拉，生擒總統馬杜洛（Nicolás Maduro），不僅震驚國際，更重創中國在拉美地區布局數十年的戰略利益。就在馬杜洛被捕前數小時，他還在官邸與中國特使邱小琪談笑風生，大讚習近平是「老大哥（older brother）」，不料轉眼間便淪為美軍階下囚。此舉讓中國痛失最堅定的「全天候戰略夥伴」，更引發中國民間熱議：美軍可以，解放軍能不能也「如法炮製」對付台灣？鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前 ・ 122
馬杜洛：活在童話故事裡
川普活捉馬杜洛，臺灣許多反戰人士罵美帝殖民、侵犯主權。彷彿穿越劇夢迴大清，猶記昨夜夢魂中，依稀仍是上世紀，聯合水果公司還在猙獰剝削拉美農工，罷工就出動美軍鎮壓。反戰人士猶如浦島太郎，百年後龍宮歸來，不知人間今夕何夕。思想坦克Voicettank ・ 5 小時前 ・ 87
國際熱議》中國宣示寸步不讓，美軍就活逮委內瑞拉總統，是存心下馬威或巧合？
去年12月份，美國發布最新國家安全戰略報告書，不到一周後，中國也發布了對拉丁美洲和加勒比海區域的政策文件，雖然外界關注不多，但中國政策文件寫道：「中國始終同包括拉美和加勒比在內的全球南方同呼吸、共命運。」這是中國近十年來，首次對該地區發布政策文件。但文件發佈還不到一個月，美軍就活捉委內瑞拉總統，這是下馬威嗎？點擊此處，VVIP獨享完整內容全球政經局勢、投......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 73
說錯話罰100萬？藍營甲動擋國安法修正案排審
上個月18日行政院通過國安法等修法草案，明定任何人不得以文字、圖畫等方法，公開鼓吹武統言論，違者最高處新台幣100萬元罰鍰。法案立法院內政委員會今（7日）將排審，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，期盼與在野黨良性溝通，不過國民黨方面已經發出甲動阻擋。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 22
(影)「我是戰俘」! 馬杜洛首度出庭拒不認罪 美議長辯攻委不必國會批准
[Newtalk新聞] 委內瑞拉總統馬杜洛當地時間 5 日首度在美國法院出庭受審。他與妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores）被美方押解至紐約曼哈頓南區聯邦地區法院，就多項涉及毒品與武器的重罪指控接受首次提審。庭審結束離庭時，馬杜洛以西班牙語高喊「我是戰俘」，再度將案件定調為政治迫害。 根據起訴內容，馬杜洛被控四項刑事罪名，包括「毒品恐怖主義」、共謀走私古柯鹼，以及持有機關槍與爆炸裝置等。馬杜洛當庭對所有指控拒不認罪，並向法官表示自己是「被綁架到美國」，強調：「我是清白的，我沒有罪。我是一個正直的人，我仍然是我國家的總統。」 《紐約時報》指出，法官在庭上要求馬杜洛確認身分時，他明確以西班牙語自稱「委內瑞拉玻利瓦共和國總統」，並重申自己遭到非法拘押。首次庭審歷時短暫，辯護律師暫未提出保釋申請，法官宣布案件將於 3 月 17 日再度開庭。 《紐約時報》指出，法官在庭上要求馬杜洛確認身分時，他明確以西班牙語自稱「委內瑞拉玻利瓦共和國總統」，並重申自己遭到非法拘押。 圖:翻攝自X帳號@FactNews890604 多家美國媒體即時報導此案。《福斯新聞》指出，馬杜洛在毒品走私指控的庭審中新頭殼 ・ 1 天前 ・ 20
【重磅快評】賴清德複製團結10講？忘了王世堅說國事如麻
中央政府總預算案卡關，傳綠營規畫「行政團隊視察、協同地方作戰、民調數據發布」三軸線訴諸民意，總統賴清德和行政院長卓榮泰都...聯合新聞網 ・ 5 小時前 ・ 11
修國安法挨批箝制言論 梁文傑反問這句話
[NOWnews今日新聞]立法院內政委員會今（7）日審查政院版「國安法」修正草案，鼓吹武統最高罰100萬元，遭在野砲轟箝制人民言論自由。對此，陸委會副主委梁文傑受訪時反問，如果說有人在網路上，說希望誰...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 6
綠營台北市長5搶1？王世堅曝親薦4人 人選最快「這時間」出爐
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導九合一大選倒數327天，外界關注綠營台北市長人選是由壯闊台灣聯盟理事長吳怡農、民進黨秘書長徐國勇、綠委莊瑞雄、前綠委高嘉瑜或行政院副院長鄭麗君出戰。對此，民進黨立委王世堅今（5）日鬆口透露，他有推薦4位優秀人選，而且都是非常優秀的人，黨內正在積極、緊湊地評估中，應該再過一兩個禮拜就會有結論。今早9時，立法院財政委員會邀請行政院主計總處主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲、國防部副部長徐斯儉、海委會副主委兼海巡署長張忠龍、海巡署副署長等人就「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」進行專題報告，並備質詢，王世堅也於過程中在群賢樓9樓外受訪。記者提問，綠營台北市長的人選好像一直推不出來，小雞很焦慮，您自己會出來聲援嗎？對此，王世堅表示，綠營參選議員的朋友們其實完全不需要焦慮，他們很清楚自己的實力，像是連任好幾屆的洪健益、劉耀仁與張文潔都非常強，完全不需要市長參選人來拉抬（聲勢）。第二，他強調，要參選議員的新人朋友們，在社會上有一定的歷練，也都是學養俱佳，自己並不會把參選議員的這些好朋友們列為「小雞」，而且還都必須要靠母雞（市長參選人）來拉抬，「誰拉抬誰，還不知道咧！」王世堅認為，民進黨在台北市長這一役，並不存在「小雞焦慮」的問題，畢竟黨內在首都台北市議會內，舊的議員都很強，新來的參選人也早都有相當準備了。談及個人的角色，王世堅不諱言，他擔任近20年的台北市議員，也與議會有很深的淵源，而且跟幾位資深議員都是很好的朋友，他們要參選連任，不管有無需要，他都一定會在各種需要他的地方去幫忙。至於參選人的新人，王世堅則說，只要是透過初選機制，有需要自己輔選的他也一定會去，而像這樣熱心去輔選的黨內立委有很多，「所以如果到時候是說為了選舉、演講場或活動的熱鬧，需要有立委朋友們去幫忙，我想好多好多」。王世堅總結，綠營議員要連任選舉的，沒有所謂的焦慮的問題，而市長參選人的部分，民進黨也正在積極、緊鑼密鼓地針對幾位優秀人選（進行詢問），比方像他有推薦徐國勇、莊瑞雄、鄭麗君、高嘉瑜，都是非常優秀的人，「我們黨正在積極、緊湊地評估中，應該再過一兩個禮拜就會有結論」。原文出處：快新聞／綠營台北市長5搶1？王世堅曝親薦4人 人選最快「這時間」出爐 更多民視新聞報導王世堅開金嗓！力挺「這人」成為台南市長 獻唱改編版〈沒出息〉中用AI影片做內宣按讚數卻超少？徐嶔煌：小粉紅看膩了！王世堅表態不選、吳思瑤是可敬對手？蔣萬安回應了民視影音 ・ 1 天前 ・ 4
F-16失事近14hrs「尚未找到辛柏毅」！內政部空勤總隊將擴大搜救 最新進度曝光
我國空軍花蓮基地一架機號為6700的F-16單座戰機失事墜海，飛行員辛柏毅上尉於6日晚間7時29分在花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘失聯，空軍隨即成立應變中心展開搜尋行動，同時協請行政院國搜中心、內政部空勤總隊、海委會海巡署等單位全力投入搜救行動，但截至今（7）日上午9時辛柏毅仍下落不明。內政部政務次長馬士元表示，將擴大配合搜救，盼辛柏毅能平安歸來。辛柏毅昨......風傳媒 ・ 21 分鐘前 ・ 發表留言
快訊／委內瑞拉總統府傳槍響 當地媒體猜測：疑政變
[FTNN新聞網]國際中心／綜合報導美國本月3日抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（NicolasMaduro）後，委國目前國內進入緊急狀態，未料傳出當地時間5號晚上8時許、台灣時...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
失事6700號F-16V今夜訓墜海 過往昂飛英姿曝光
即時中心／徐子為報導今（6）日晚間7時29分國防部F-16軍機編號6700在花蓮外海執行夜航勤務時，突然失去光點，飛行員辛柏毅上尉緊急彈射逃生，目前狀況未明。國防部及空勤總隊已派出C-130運輸機及海鷗直升機出海救援，另外，海巡署也派出艦艇趕赴現場中。對此，空軍司令部稍早也發出聲明，證實辛柏毅疑似跳傘逃生。民視 ・ 13 小時前 ・ 1
嘉市藍白合有進展！陳家平退選 張啓楷振奮：一起並肩作戰
即時中心／顏一軒、黃彥翔報導國民黨嘉義市議員陳家平今（5）日宣布退出藍營市長初選。對此，民眾黨嘉義市長參選人、立委張啓楷回應，謝謝優質且認真的陳議員成全藍白合的大局，期待整合之後，藍白能在嘉義市一起並肩作戰。張啓楷指出，陳家平是很優質、認真的議員，每次活動都可以看到他有參加，稍早也有跟陳議員聯絡，謝謝對方成全藍白合的大局，這為合作跨出很重要的一大步，更會加速藍白整合的速度，期待整合之後雙方可以一起並肩作戰，贏得最後的勝利。他強調，民眾黨創黨主席柯文哲已宣布擔任自己的競選總幹事，民眾黨過去兩天在嘉義非常密集造勢，獲得很大迴響；另，1月11、17與18日，柯前主席都還會到嘉義輔選，3月17日自己也會成立東區競選服務處，舉行「向鄉親報告」的活動，屆時除了柯文哲、民眾黨主席黃國昌、（屆時應已卸任）的白委陳昭姿、林國成會到場助講。最後，張啓楷說，藍白現在是兄弟登山各自努力，希望在陳家平今天重要的宣示之後，國眾兩黨整合的速度可以加快，儘速推出藍白最強的嘉義市長參選人。原文出處：快新聞／嘉市藍白合有進展！陳家平退選 張啓楷振奮：一起並肩作戰 更多民視新聞報導柯文哲新工作曝光！震撼宣布長住「這縣市」要靠筆電、睡袋過活2年條款不玩了？民眾黨立委任期「剩不到1個月」 柯文哲鬆口說了當面抗議！柯文哲下鄉輔選張啓楷 民眾嗆：擋預算還有臉選嘉義市長民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
2026藍白合！ 黃國昌：兩黨談政見再簽協議「選最強團隊」
2026藍白合！ 黃國昌：兩黨談政見再簽協議「選最強團隊」EBC東森新聞 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
美軍成功抓捕馬杜洛 展現軍事科技領先優勢
美國發動南方之矛行動抓捕馬杜洛，凱恩上將：情報整合與科技領先短新聞SHOTNEWS ・ 1 天前 ・ 1