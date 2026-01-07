F-16飛官辛柏毅墜海失聯！管碧玲：海巡已派3艦6艇 鍥而不捨搜救
[Newtalk新聞] 空軍花蓮基地一架F-16單座戰機昨（6）晚進行例行訓練時，飛行員辛柏毅上尉在花蓮外海發生跳傘意外，國防部、內政部及海巡署等單位漏夜搜救，仍未見辛柏毅身影。海委會主委管碧玲今（7）早在臉書發文表示，「我們繼續努力，願一切平安，希望把飛官救回來。」海巡署則指出，目前已累計已累計派遣3艦及6艇於事故海域持續搜尋，並施放共計4顆 SLDMB 海難搜救測流浮標，持續配合國防部全力進行搜救作業。
空軍司令部昨晚表示，花蓮基地乙架 F-16單座戰機，機號6700，晚間6時17分由飛行官辛柏毅駕機起飛執行例行性訓練任務，7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘，空軍隨即成立應變中心，展開搜尋行動。辛柏毅是澎湖人，空軍官校108年班畢業，飛行總時數達611小時，F16V的機種總時數則有371小時，該機機身鐘點3894小時，發動機總時間則是5447小時。
管碧玲今早發文指出，大家心繫的辛飛官，搜尋到現在，仍未發現，國軍、國搜系統鍥而不捨運作中。海巡弟兄在海上搜尋一夜，希望白天視線改善，能有助於尋獲。昨日各界紛紛集氣，一起為辛飛官祈禱，有民間貨輪、漁船、商用飛機，都想盡一份心力，「我們繼續努力，願一切平安，希望把飛官救回來」。
