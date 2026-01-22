F-16飛官辛柏毅失事 胡振東：時差是空間迷向的促成因素之ㄧ

前美國國防部官員、退役美國空軍中校胡振東接受《鏡爆又怎樣》節目專訪。（圖／翻攝《鏡爆又怎樣》直播）

F-16V飛官辛柏毅上尉6日執行F-16V夜訓任務失事墜海，至今人、機仍未尋獲。前美國國防部官員、退役美國空軍中校胡振東接受《鏡爆又怎樣》節目專訪時分析，失事的主要原因是迷航（空間迷向），而促成迷航的因素則包括有時差、MMC（模組化任務電腦）故障。「時差是迷航的一個很大的促成因素」。

胡振東1956年在台灣出生，就讀建國中學一年級時就隨家人移民美國。1977年加入美國空軍，後來進入美國國防部工作，也曾被派往美國在台協會（AIT）任職。

失事飛官辛柏毅上尉去年底與新婚妻子到北歐度蜜月，1月2日返台，3日、4日休假，5日上班，6日晚間執行例行性夜間航訓任務時發生意外。

談及F-16V戰機的失事原因，胡振東說，他的碩士學位是航空安全，也有參加過飛機意外的調查。他認為，最主要的失事原因是迷航，而促成密航的兩個因素時差、MMC故障。

胡振東解釋，白天不容易發生迷航，晚上是最容易發生迷航的時候，當飛行在兩塊雲中間，上面的星星和下面海上船隻燈光看起來都一樣，正好那個飛官還有時差，於是可能促成迷航。

胡振東也說，MMC故障跟飛行沒有關係，可是下衝速度很快，飛官不知道自己迷航的程度，以為可以恢復，但高度不夠高，不夠時間讓他醒過來，很可惜。

話鋒一轉，胡振東指出，在美國空軍，飛行員執行飛行任務之前，走出中隊房間到飛機中間，會經過一個鏡子上面寫著「你今天能夠飛嗎？」飛行員要曉得自己狀況，如果心情不好、沒有睡好，今天最好不要飛，「在美國你說自己不太對，沒有處罰的」。

「安全第一。」胡振東認為，中華民國國軍應該要有一個「文化的改變」，如果飛行員今天不適合飛，就讓他回家休息，明天再來，國軍要開始接受這種文化，安全第一。「做軍人永遠是危險的，可是不必自己把自己放在危險的情況」、「訓練的時候一定會有危險，但是不要增加危險度」。

目前失事F-16V尚未尋獲，胡振東回憶，過去他還在美國空軍服役時，台灣掉了一架F-16在差不多的地方，國防部請美國海軍派一艘軍艦從日本過來，用聲納掃了一個禮拜，花了很多錢還是沒有找到。因為那邊深度很深、海流很強，很難搜尋。

胡振東還說，那次他跟美國海軍艦長聯繫時，一開始對方還勸「跟台灣說不要浪費錢了」，因為海流很強，很難找到。



