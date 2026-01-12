F-16飛官辛柏毅失聯多日...民間出海協尋「花蓮外海疑似有浮油」 軍方回應曝光

國軍與海巡單位持續於花蓮外海及岸際展開多日搜救行動，盼釐清F-16飛官辛柏毅行蹤。（海巡署艦隊分署第六海巡隊提供）

空軍上尉飛官辛柏毅上週二（6日）晚間駕駛F-16戰機執行夜間飛行任務期間，在花蓮縣豐濱鄉外海失聯，疑似曾進行跳傘逃生，至今行蹤仍未確認。事件進入多日搜救後，軍事粉專「Taiwan ADIZ」自行前往花蓮外海搜尋，回報海面疑似出現油污痕跡，引發外界關注；不過軍方與海巡單位表示，經派艇查察後，現場未發現油污情況，搜救行動仍持續進行。

花蓮外海疑似油污是關鍵線索？ 粉專自行出海回報座標

軍事粉專「Taiwan ADIZ」團隊表示，前天（10日）凌晨在海象不穩的情況下，自行僱用漁船自石港漁港出海，朝東北方向搜尋相關跡象。團隊指出，約上午8時30分，在北緯23度36.824分、東經121度35.810分一帶，目視海面出現疑似油污漂浮痕跡。

團隊隨後返港，並將拍攝畫面及座標資訊，第一時間通報國防部與海巡署，盼能協助後續搜尋與研判。

海巡署怎麼說？

針對外界關注的疑似浮油通報，海巡署艦隊分署第六海巡隊於昨（11日）傍晚說明，接獲相關座標後，已立即協調海巡艦艇前往該海域巡視，但現場並未發現油污或異常漂流物。

第六海巡隊指出，目前仍持續與國軍及各搜救單位協同作業，針對事故可能範圍進行海面與岸際的全面搜尋。

F-16飛官辛柏毅搜救進度如何？ 海象惡劣增添難度

海巡單位說明，目前整體搜救能量包含5艘艦艇、24艇次、無人機4架次，以及岸際動員249車、545人次持續執行任務。不過事故海域近期海象不佳，風力約6級、陣風可達9級，浪高約2公尺，對搜尋行動造成一定挑戰。

空軍持續擴大兵力 海空岸同步搜索

空軍第五聯隊表示，昨已動員空軍軍機6架次、海軍艦艇2艘、海巡署艦艇7艘，並投入岸巡人力183人、輕中型戰術輪車47輛次，針對可能海域與岸際區域進行全面搜索。

空軍指出，今（12日）預劃的搜救兵力配置與前一日相同，將持續依計畫擴大搜索範圍，並視海象狀況彈性調整行動。

