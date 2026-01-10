F-16飛官辛柏毅失聯逾72小時 陸海空搜救不間斷
（中央社記者張祈花蓮縣10日電）空軍第五聯隊上尉飛官辛柏毅6日晚間駕駛F-16V戰機夜訓，失聯至今超過72小時。海陸空搜救行動未中斷，今天持續在海域、岸際搜救。
空軍1架F-16V（block20）戰機6日晚間失聯，飛官辛柏毅疑似在花蓮豐濱鄉東面10浬跳傘，各單位持續搜救。
花蓮今天天氣放晴，海象較前幾天平穩。海巡署表示，現場海象風力4級，陣風6成，浪高約2公尺；搜救海域與海流受天候影響，尤其黑潮流經東部沿岸，渦旋流向變化快速且複雜，持續配合國軍及各搜救單位搜尋。
空軍統計，今天搜救兵力出動空軍6架次、2艘海軍艦艇、6艘海巡署艦艇，陸上出動183名岸巡人員，以及47輛次輕、中型戰術輪車。（編輯：黃世雅）1150110
