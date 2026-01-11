F-16飛官辛柏毅失聯 各單位持續搜救（2） (圖)

桃園市 / 綜合報導 桃園龍潭中正路日前有民眾目擊1輛有車頂、車門的電動車沒掛車牌，卻開在內側快車道上，讓看到的人驚呼這是車嗎？也有人質疑可以這樣開上路嗎？對此，附近的居民表示，駕駛是1位在當地賣彩券的男子，很常開在馬路中間、也不會禮讓，很擔心會發生危險。警方則表示這類型的車屬於個人行動輔具，依據路權視為行人，應在人行道或未設人行道的道路靠邊行走，違規的話將依法開罰。民眾說：「它是汽車耶(它是汽車嗎)。」駕駛驚訝提問，因為眼前這輛紅色小車，跟周圍的車有明顯不同，速度緩慢車身小一大半，還只有一個座位，更沒有車牌就這樣開上路，而且轉彎時還會打方向燈，當地民眾翁小姐說：「啊我們就只好閃他，他們大，我們閃，那你能讓他不騎嗎，也不可能啊，要給他們規範啊。」當地民眾見怪不怪，甚至抱怨連連，因為常看到駕駛開這輛車趴趴走，附近攤商余小姐說：「騎在馬路中間，然後他都不讓人，他有時候騎到市場這邊也是，人家車要開進去，他也不會讓。」紅色小車這次被拍到的地點，就在桃園龍潭中正路上，平時的車流量大，當地民眾表示，車主是在附近賣彩券的男子，他也曾自稱車是訂做的。經查類似車款，在國內外都能看到，還有品牌拍影片介紹，四輪電動代步車，可以調整速度車窗開關，還有可調式方向盤，最高時速10公里，內建雨刷方向燈轉彎警示音，可乘載最高160公斤，一台售價達17.5萬元，非當事業者鄭邦彥說：「(建議)靠路邊走，有人行道的話就走人行道，不管是行動不便還是年紀大的都可以騎，它就是讓你代步用這樣子。」桃園市龍潭警分局交通組警務員盧冠仁說：「該民眾違規行為，涉違反道路交通管理處罰條例第78條，行人管制規定，可處以新台幣500元罰緩。」警方表示，這類型的車屬於個人行動輔具，依據路權視為行人，應在人行道或未設人行道的道路靠邊行走，違規將依法開罰。 原始連結

華視影音 ・ 4 小時前 ・ 發表留言