F-16飛官辛柏毅失聯 各單位持續搜救（2） (圖)

其他人也在看
會被大陸笑死！？ 呂禮詩：空軍基地的機堡沒有門
花蓮空軍基地1架F-16AM型戰機6日晚間進行例行訓練時，在花蓮外海失事，飛官辛柏毅連喊3次跳傘後失聯。小艦長呂禮詩在8日中天節目「頭條開講」中表示，外界關注模組化任務電腦（MMC）及自動防撞地系統，但更嚴重的問題是空軍的F-16型戰機機堡竟然沒有門，這要是被對岸看到恐怕會笑死。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 189
Nissan 入門掀背化身性能小鋼砲！採用 X-Trail Nismo 油電動力更強勁
Nissan 先前預告將在 2026 東京改裝車展（Tokyo Auto Salon）發表一款掛上 Nismo 性能名號的神秘車款，如今也正式揭露其真實身分就是 Aura Nismo RS 掀背小鋼砲，不僅擁有更加搶眼的剽悍造型，更移植 X-Trail Nismo 動力系統提升性能表現，展現出 Nismo 專屬的動感魅力。自由時報汽車頻道 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
怎能不愛車／入門電動車也能這麼豪華 Kia EV2直接越級挑戰
Kia電動家族再添生力軍，最小成員EV2正式亮相，雖然定位在EV3、EV4、EV6與EV9之下，但Kia強調，EV2不是來當配角，而是要成為許多家庭的第一台主力電動車。它主打跨界風格的小型SUV身形，車長接近Peugeot e-208，卻擁有更高的實用性，可設定為五人座或四人滑動座椅版本，靈活度直接拉滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
謝步智觀點》全國出賣他一人! 馬杜洛眾叛親離 政治盟友、軍方、友邦都背叛
[Newtalk新聞] 美軍三角洲特種部隊當地時間 1 月 3 日凌晨，突然衝進委內瑞拉首都加拉加斯，逮捕了委國總統馬杜洛與其夫人，震驚了全球。 美軍聲稱，此次共動員了 150 架戰機，轟炸了委國的雷達與發電站等 7 處設施，癱瘓了委軍的防守，在沒遭遇甚麼抵抗的情況下，順利的抓捕到了首要目標馬杜洛。 被外界稱為「三角洲部隊」的美軍單位被視為美國特種作戰體系中戰力最頂尖的存在。 圖：翻攝自 騰訊新聞@翰林冷知識 一開始，大家都覺得美軍實在太神勇了，嚇得委軍癱瘓無法動彈，才能這麼迅雷不及掩耳地完成任務。但後來，越來越多的真相接連浮出水面 : 原來，馬杜洛的政治盟友早就背叛馬杜洛，跟美國密商好了； 原來，委國軍方早就下達了「不抵抗」的最高機密命令，才讓美軍行動這麼順利； 原來，原本挺馬杜洛的友邦，也跟美國條件交換好了，讓馬杜洛下台。 馬杜洛向來不得民心，如今又被政治盟友、軍方、友邦給集體「利益交換」了，真是全國出賣他一人。 美國咆哮者電子戰機 3 凌晨出動，癱瘓了委內瑞拉軍隊的電戰系統。(示意圖) 圖:翻攝自騰訊網 政治盟友羅德里格斯兄妹 數月前就與美密謀 在馬杜洛被捕之後，委內瑞拉大法官迅新頭殼 ・ 1 天前 ・ 44
F-16V新線索！花蓮外海驚見「浮油」座標曝
[NOWnews今日新聞]空軍花蓮基地6日晚間進行夜航訓練時，F-16V戰機飛官辛柏毅於台灣東部海域失聯，事件已進入第6天，至今仍未傳出尋獲消息。就在搜救陷入膠著之際，長期關注區域軍事動態的粉專「Ta...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 2
公差與質感補完計劃｜Tesla Model Y Juniper 的統治之路能得以延續嗎？
2026 年的台灣電動車市場已逐漸步入理性發展期，過去消費者購買電動車或多或少是為了追求新鮮的科技體驗，但隨著豪華品牌如雙 B、Audi、Lexus 及 Volvo 等相繼完善其純電陣容，市場的焦點已轉移至造車工藝、行路品質與空間實用性等基本面。GOCHOICE購車趣 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
電輔車危險開在內線道！ 居民：平常就很賴皮
電輔車危險開在內線道！ 居民：平常就很賴皮EBC東森新聞 ・ 35 分鐘前 ・ 發表留言
台中機場公車再升級 雙線運量創新高
記者陳金龍∕台中報導 台中市政府積極強化台中國際機場公共運輸服務，推動多條四十分鐘內…中華日報 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
搶救辛柏毅！F-16飛官失聯 軍民聯手與時間賽跑
搶救辛柏毅！F-16飛官失聯 軍民聯手與時間賽跑EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Model 3長續航後驅174.99萬起 再加碼多元購車方案
台灣電動車市場再度迎來重磅新兵，Tesla正式開放Model 3 Long Range後輪驅動版本下訂，開價174.99萬元起。這款全新版本搭載升級電池與全新驅動配置，續航里程一口氣衝上711公里（WLTP 預估值），寫下Tesla在台販售車款史上最長續航紀錄，也讓長途通勤族與環島派玩家直接列入必看清單。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
日3大車商2025年12月在中新車銷量 降幅皆雙位數
（中央社東京10日綜合外電報導）日本三大車商公布2025年12月在中國新車銷量，相較前一年同期全部下滑且降幅都是雙位數，其中日產汽車年減22.7%，時隔6個月再次減少，豐田汽車與本田汽車仍持續雙位數降幅。中央社 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
The New Volvo EX60 即將啟程 展現 810 公里超長續航
全球最受矚目的全新純電中型休旅車 – The All-New Volvo EX60，即將於 2026 年 1 月 21 日在瑞典斯德哥爾摩正式發表！Volvo EX60 在全時四輪驅動的配置下，仍能提供高達 810 公里的單次充電續航里程（WLTP 測試標準）*，這項數據不僅刷新 VOLVO 汽車史上所有電動車的紀錄，更超越了市場上近期發表所有同級車款。Volvo EX60 將「里程焦慮」轉化為「里程舒適」，從現實駕駛環境與日常用車體驗中進行深度優化，證明進入純電時代無需任何妥協，引領汽車產業迎來跨世代的重要突破。 「EX60 的設計初衷是成為一名『市場新局的變革者』。」Volvo Cars …CarFun玩車誌 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
「活捉」馬杜羅給北京攻打台灣多少激勵？
軍事外交人士表示，中國在針對攻打台灣的多種軍事選項中，已就「台北擒獲行動」進行過兵棋推演，對成功概率心知肚明；但一些中國網民卻將美國在委內瑞拉的行動視為突發的靈感來源。德國之聲 ・ 16 小時前 ・ 19
毒駕撞翻臨停車！ 25歲男急丟喪屍煙彈「掉腳邊」
新北市 / 綜合報導 毒駕上路，害人又害己！昨天下午5點多，一名48歲的林姓駕駛，行經新北三重環河南路三段時，將車臨停在路邊，不料卻遭後方車輛高速追撞，整個噴飛還側翻，林姓駕駛全身擦挫傷，肇事車輛則是當場起火，開車的25歲李姓男子，神情恍惚，事後還心虛丟棄喪屍煙彈企圖滅證，卻不偏不倚掉在自己腳邊，被眼尖員警發現，李姓駕駛經毒品快篩呈現陽性，被當場逮捕扣車移送法辦，警方也建請檢察官將他聲押。 轎車臨停在路邊，下一秒，被後方一輛來車高速追撞，整輛車被推撞到路邊草叢，撞上護欄後側翻在地，肇事車輛則轉了180度，撞擊瞬間引擎還蓋冒出火光，車頭起火燃燒，滿地都是撞擊後的車殼碎片，警消獲報立刻趕到現場撲滅火勢，肇事轎車車頭，冒出陣陣白煙，車輛因劇烈撞擊嚴重毀損。一名身穿條紋衣的男子，坐在兩輛車中間神情恍惚，他就是肇事的李姓駕駛，警方VS.李姓駕駛說：「我要給你做快篩，你同意嗎，(同意)，可以啦，嘴巴打開。」員警察覺不對勁，對他實施毒駕快篩，果然呈現陽性反應，警方說：「煙彈喔，(對，在他旁邊而已)。」車禍就發生在昨(10)日下午5點多，新北三重區環河北路三段上，當時48歲的林姓駕駛，臨停在黃線上，被25歲的李姓駕駛，當時正要開車回家，卻恍神追撞，林姓駕駛車輛被撞翻，全身擦挫傷，李姓駕駛車輛也起火，手臂擦傷，但他下車時身上卻掉出喪屍煙彈。警方VS.李姓駕駛說：「依托咪酯，(對)。」煙彈就這麼不偏不倚，掉在他的腳邊根本無從抵賴，據了解李姓駕駛平時是工人，卻染上吸毒惡習，甚至毒駕肇事，新北市三重交通分隊代理中隊長曾鈺翔說：「員警於事故現場發現犯嫌丟棄之依托咪酯煙彈，當場依法逮捕。」毒駕上路，危害無辜用路人，幸好遭撞的林姓駕駛沒有生命危險，李姓駕駛這回除了吃上罰單，也被依公共危險等罪嫌移送法辦。 原始連結華視影音 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
輔具電動車開上快車道！ 民憂危險 警：應在人行道
桃園市 / 綜合報導 桃園龍潭中正路日前有民眾目擊1輛有車頂、車門的電動車沒掛車牌，卻開在內側快車道上，讓看到的人驚呼這是車嗎？也有人質疑可以這樣開上路嗎？對此，附近的居民表示，駕駛是1位在當地賣彩券的男子，很常開在馬路中間、也不會禮讓，很擔心會發生危險。警方則表示這類型的車屬於個人行動輔具，依據路權視為行人，應在人行道或未設人行道的道路靠邊行走，違規的話將依法開罰。民眾說：「它是汽車耶(它是汽車嗎)。」駕駛驚訝提問，因為眼前這輛紅色小車，跟周圍的車有明顯不同，速度緩慢車身小一大半，還只有一個座位，更沒有車牌就這樣開上路，而且轉彎時還會打方向燈，當地民眾翁小姐說：「啊我們就只好閃他，他們大，我們閃，那你能讓他不騎嗎，也不可能啊，要給他們規範啊。」當地民眾見怪不怪，甚至抱怨連連，因為常看到駕駛開這輛車趴趴走，附近攤商余小姐說：「騎在馬路中間，然後他都不讓人，他有時候騎到市場這邊也是，人家車要開進去，他也不會讓。」紅色小車這次被拍到的地點，就在桃園龍潭中正路上，平時的車流量大，當地民眾表示，車主是在附近賣彩券的男子，他也曾自稱車是訂做的。經查類似車款，在國內外都能看到，還有品牌拍影片介紹，四輪電動代步車，可以調整速度車窗開關，還有可調式方向盤，最高時速10公里，內建雨刷方向燈轉彎警示音，可乘載最高160公斤，一台售價達17.5萬元，非當事業者鄭邦彥說：「(建議)靠路邊走，有人行道的話就走人行道，不管是行動不便還是年紀大的都可以騎，它就是讓你代步用這樣子。」桃園市龍潭警分局交通組警務員盧冠仁說：「該民眾違規行為，涉違反道路交通管理處罰條例第78條，行人管制規定，可處以新台幣500元罰緩。」警方表示，這類型的車屬於個人行動輔具，依據路權視為行人，應在人行道或未設人行道的道路靠邊行走，違規將依法開罰。 原始連結華視影音 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
北大特區等嘸公車 議員促增班
三峽北大特區人口激增，通勤尖峰時段公車幾乎班班滿載，甚至等不到。議員呂家愷表示，由於公車班次與路線不足，居民多仰賴自用車或機車代步，加劇瓶頸路段擁擠。建議除尖峰時段加開車次，另可試辦短程接駁公車。新北市交通局說明，尖峰時段客運業者已投入全數人車營運，提供尖峰6至10分鐘班距，縮短候車時間。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
安心探索每段旅程！Lexus獨家推出原廠換胎保固方案
秉持Omotenashi的悉心款待精神，Lexus不僅用心照顧您的愛車，更關懷您的每一趟旅程。為此，Lexus特別推出品牌獨家原廠換胎保固方案，自2026年1月1日至2026年6月30日止，於全台Lexus授權服務廠一次換購2條以上橫濱輪胎，即可享有1年或1萬公里（以先到者為準）的「道路損傷意外保固」，讓Lexus陪您安心探索每段旅程。Zeek玩家誌 ・ 1 天前 ・ 發表留言
好天氣要來了！台灣上空「一片橘紅」 下週回暖飆27度
持續受到大陸冷氣團南下影響，全台明顯降溫，不過氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，下週開始明顯回暖，且會氣溫逐日升高，中南部可上看27度，並持續至下週末。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
美軍驚傳拿「秘密武器」打委國！士兵瞬間吐血癱瘓 秒殺百人過程曝光
即時中心／高睿鴻報導美國近日出兵攻打委內瑞拉，以迅雷不及掩耳的速度，直接抓捕該國總統馬杜羅（Nicolas Maduro），使後者的威權統治瞬間倒台，速度之快震驚國際社會。除了委國及其盟國，幾乎未能展現任何反制手段及還手力量，美軍方面更是0傷亡，更凸顯其驚人戰力；不僅如此，現在竟還傳出，有當時在場的委國警衛，懷疑美軍用了一種「威力強大的秘密武器」，因為他目擊委內瑞拉士兵當場跪倒、鼻血直流、甚至吐血。民視 ・ 3 小時前 ・ 133
大冷天要結束了！氣象署證實「這天」之後回暖 日夜溫差恐加劇
即時中心／高睿鴻、謝宛錚報導台灣多數地區近幾天都相當寒冷，氣象署預報員劉沛滕今（11）早說明，受大陸冷氣團影響，今日早晚各地都還是偏冷；北台灣因直接受冷空氣影響，所以一整天都是較寒冷的狀況。降雨方面，因這波冷氣團帶來較乾燥天氣，所以只有東部少數地區會出現零星降雨。劉沛滕還說，冷氣團強度將逐漸減弱，明日白天後，各地高溫有望略微上升，有機會都達到20度上下、中南部甚至上看24至25度，但日夜溫差依舊巨大。民視 ・ 2 小時前 ・ 3