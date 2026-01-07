F-16飛官辛柏毅失聯...國軍寒冬搜救整夜「現役三大王牌救護直升機齊出動」！家屬淚喊：拜託撐下去

空軍花蓮基地飛官、上尉辛柏毅昨（6日）駕駛F-16V戰機（機號6700）執行夜間訓練時，疑因模組化任務電腦（MMC）訊號故障，導致其產生「空間迷向」錯覺，緊急跳傘逃生，現在仍失聯。對此，空軍司令部督察長、少將江義誠今（7日）表示，迄今已派遣空中13批13架次及海上艦艇11艘次，正集中兵力加強搜索，而第二作戰區亦派遣計119員至海岸實施搜索，空軍也已下令F-16機停止演訓任務。

空軍今日上午於花蓮基地召開臨時記者會，說明辛柏毅駕駛F-16V戰機失聯意外。空軍司令部督察長江義誠少將表示，隸屬第五聯隊的辛柏毅昨日駕駛機號6700F-16V戰機執行夜間飛行訓練，晚間6時17分自花蓮基地起飛，7時29分在花蓮基地南面31海浬光點消失，空軍隨即成立應變中心，派遣搜救機，偕同海軍、空總、海巡搜救。

廣告 廣告

空軍救護隊派遣駐守松山基地，具備夜航搜救能力S-70C-6直升機進行搜索外，昨晚再增派航程遠、性能優異的歐洲EC-225型救護直升機，前往失事海域擴大搜索範圍。國搜中心就近調派駐防花蓮、具全天候搜救能力的空勤總隊UH-60M「黑鷹」重裝直升機趕赴支援。至此，國內現役最先進的三型救護直升機全面投入，形成立體化、高密度的搜救網。

空軍人員指出，搜救行動仰賴高科技裝備。依照標準程序，飛官彈射後，座椅上的定位儀會即時發出訊號，協助標定大致位置；S-70C-6直升機配備先進的人員與目標定位系統，可接收個人緊急發報裝置或載具的緊急定位訊號，大幅提升搜尋效率。

而新加入行動的EC-225直升機，最大航程可達857公里，除長時間滯空搜索外，機上也完整配置心電圖機、電擊器、點滴控制器等醫療設備，電子醫療系統與飛航儀器相互隔離，確保飛安與即時救治需求。

據了解，辛柏毅出身澎湖，畢業於空軍官校108年班，今年29歲。其父親辛進裕為文澳派出所退休員警、妻子同樣在空軍服役。目前搜救工作仍在持續當中，辛柏毅失聯消息傳回澎湖，家人受訪時幾度哽咽，「拜託一定要撐下去，快點回家好嗎？」辛柏毅妻子也一度情緒崩潰，眼睛哭得紅腫。也有許多澎湖鄉親冒著寒冷天氣，前往湖西天后宮拜拜，希望媽祖能夠保佑辛柏毅。

（圖片來源：三立新聞、臉書＠IDF 經國號 ）

更多放言報導

F-16V戰機「大角度」向下「墜海」空軍：未見陳奕跳傘！只要有一絲希望都會傾全力搜救！

F-16V戰機墜海！飛官陳奕失聯...空軍：今晚海象不佳！海、空軍會全力進行搜救