F-16飛官辛柏毅失聯！學長硬派喊話惹鼻酸

▲飛官辛柏毅跳傘失聯，至今搜救已超過14小時仍未尋獲。（圖／IDF經國號臉書粉專授權）

[NOWnews今日新聞] 國軍再傳飛安意外，29歲空軍飛官辛柏毅6日晚間執行夜航任務，駕駛機號6700的F-16AM單座戰機升空約72分鐘後，雷達訊號突發異常，隨後傳出辛柏毅跳傘失聯。至今搜救已超過14小時仍未尋獲，家屬與親友心急如焚，紛紛透過網路發文集氣，盼他平安歸來。

令人鼻酸的是，事故發生前僅兩天，辛柏毅才剛與妻子結束冰島蜜月返台，回到崗位執行任務不久，卻意外在外海失聯，突如其來的變故讓家屬難以承受。家人透露，辛柏毅的妻子情緒幾近崩潰，「等到快瘋掉，眼睛都哭腫了」，仍不斷守著訊息，盼能等到好消息。

廣告 廣告

家屬也在網路發文替辛柏毅集氣，哽咽寫下：「辛柏毅先生拜託你撐住並回家好嗎⋯姊姊等你等到快瘋掉，眼睛從沒看過他那麼腫，我們全家都在等你回家。」貼文短時間內湧入大量網友留言與按讚，目前已吸引超過4萬人響應，為他祈禱平安。

不僅家屬心急如焚，辛柏毅的學長也現身留言，以最熟悉的軍人口吻喊話：「學弟，給老子滾回家人的身邊，忘記官校的誓言了嗎？保家衛國，讓父母放心，像男人一樣爬起來，這點小事難不倒我們軍人的。」一句句直白又真摯的呼喚，讓不少網友看了忍不住鼻酸。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

TPASS補助卡死元兇曝光！綠急喊話藍營4市長：別為難通勤族

林宜瑾急撤「兩岸條例」？前發言人酸爆：我進來、我又出去了

藍營2026選情埋地雷？媒體人爆內幕：鄭麗文得罪一堆地方