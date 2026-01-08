F-16飛官辛柏毅失聯！家屬心碎求問事宮廟：無論存活與否、只想再見一面

社會中心／花蓮報導

本月6日晚間，空軍飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機，於夜間演訓時突然失聯，目前軍方已大規模搜索中，希望能儘速找到人，而飛官辛柏毅家屬也非常焦急，甚至於Threads發文，詢問網友推薦的花蓮宮廟，難過表示「只希望能找到他，無論有沒有存活都沒關係，只想再見他一面」。

飛官辛柏毅跳傘後失聯，海巡等相關單位持續搜救。（組合圖／翻攝自管碧玲、IDF經國號臉書）

據了解，當天晚間，空軍飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機執行任務，卻突然發生意外，飛官辛柏毅跳傘之後墜落海中，軍方獲報後，立即啟動大規模搜救。然而辛柏毅失聯已超過24小時，加上近期冷氣團來襲、溫度驟獎，搜救單位也著急地想趕快找到人。辛柏毅家屬也焦急盼望，並在網路上請網友推薦「可以問事的宮廟」，理由卻讓人鼻酸，家屬表示「只想再見他一面」。

廣告 廣告

6日晚間，空軍飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機，於夜間演訓時突然失聯。（圖／翻攝畫面）

前天晚間，花蓮空軍基地「編號6700」F-16V戰機，於執行例行性訓練任務期間，突然失去光點，飛官辛柏毅上尉於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑跳傘，目前軍方全力搜救中。辛柏毅與新婚妻子剛度蜜月，返隊2天就發生意外，讓家屬非常難過與焦急。空軍司令部督察長江義誠少將指出，當時辛柏毅呼叫「空中失散（TWO LOST）」，之後戰機就從高度7600呎，劇降至4000呎，在失事前最後一刻，雷達顯示高度僅存1700呎，位置落於花蓮石梯坪外海8.5浬處。

6日晚間，空軍飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機，於夜間演訓時突然失聯。（圖／翻攝畫面）

6日晚間，空軍飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機，於夜間演訓時突然失聯。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

樂華夜市驚傳「偷拍狼〃出沒！店家機警提醒正妹 網友怒公布外貌特徵

恐怖詐保男又被訴！腿泡乾冰截肢、檢再挖出「火燒酒精衣」聳人影片

疑海象不佳！港籍貨輪「20貨櫃」遭浪打入海 基隆海巡隊尋獲3只

涉猥褻5男童拍攝不雅片！新竹「魟魚老師」上訴遭駁、判刑12年定讞

