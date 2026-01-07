F-16飛官辛柏毅失聯…家屬慟喊：拜託撐住回家！

社會中心／李筱舲報導



花蓮空軍基地一架F-16戰機，昨（6）晚執行例行訓練時驚傳失聯。飛官辛柏毅上尉於晚間7時29分，在花蓮縣豐濱鄉東面10海浬處跳傘逃生，至今仍下落不明，軍方正全力搜救中。據悉，辛柏毅兩天前才與妻子結束北歐冰島蜜月旅行返台，未料發生意外，令新婚妻子與家屬倍感焦急與煎熬。





F-16飛官辛柏毅失聯！妻哭腫雙眼…家屬社群悲慟喊話：拜託撐住回家

飛官辛柏毅上尉於晚間7時29分在花蓮縣海域跳傘逃生，空軍應變中心也立即展開聯合搜救。（圖／海巡署提供）

針對昨晚傳出的失聯消息，總統賴清德隨即發聲，指示國防部及相關單位務必確保「人員平安」，並以搜救為最高優先目標。空軍應變中心也立即展開聯合搜救，於花蓮海域積極搜尋。總統賴清德強調，每一位國軍同仁都是國家的重要支柱，請全體國人為辛上尉集氣、為搜救人員加油，政府必會爭分奪秒，盡全力將飛官平安帶回家。

辛柏毅的家屬也在社群平台悲痛發文，希望大家能一起集氣，讓辛柏毅平安回家。目前扔持續搜救中。（圖／海巡署提供）

辛柏毅的小姨子也在社群平台悲痛發文喊話：「辛柏毅先生拜託你撐住並回家好嗎⋯姊姊等你等到快瘋掉，眼睛從沒看過她那麼腫，我們全家都在等你回家，拜託全世界幫我們家小辛集氣！讓他平安回家吧！」文字間透露出著急和擔憂。軍方預計於今（7）日上午10時，在花蓮空軍基地「飛虎廳」召開專案報告記者會。目前軍方已動員黑鷹搜救直升機、海巡署艦艇及多艘軍艦，針對目標海域進行全面搜索，務求在黃金救援時間內尋獲失蹤官兵。

