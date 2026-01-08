F-16飛官辛柏毅失聯！家屬淚求助「朱府千歲」 當地人透露：問事極靈驗

社會中心／花蓮報導

前天晚間，空軍飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機，於夜間演訓時突然失聯，目前軍方正大規模積極搜索中，辛柏毅家屬也非常焦急，甚至於Threads發文，詢問網友推薦的花蓮宮廟，難過表示「只希望能找到他，無論有沒有存活都沒關係，只想再見他一面」。據了解，8日上午，家屬前往花蓮縣新城鄉的「嘉里代天府」，祈求朱府千歲的指示，現場家屬情緒都非常沉重，希望能早點找到人。

花蓮縣新城鄉嘉里代天府。（圖／翻攝google map）

據了解，辛柏毅家屬前往花蓮當地的「嘉里代天府」問事，該宮廟建立於民國30年，當地民眾也表示，該宮廟香火鼎盛、且問事「極靈驗」，廟中除主祀五府千歲外，還有許多眾神，包括三山國王、註生娘娘、王母娘娘。主祀「五府千歲」為台中南庄南鯤鯓代天府分靈。

F-16飛官辛柏毅失聯，觀光署東部海岸國家風景區管理處的即時影像，在事故發生時捕捉到疑似有物體墜入海中，出現短暫閃現火光的畫面。（圖／翻攝自東海岸即時影像-石梯坪YT、IDF經國號 臉書）

6日晚間，空軍飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機執行任務，卻突然發生意外，辛柏毅疑跳傘之後墜落海中，軍方獲報後，立即啟動大規模搜救。然而辛柏毅失聯已超過24小時，加上近期冷氣團來襲、溫度驟獎，搜救單位也著急地想趕快找到人。辛柏毅家屬也焦急盼望，並在網路上請網友推薦「可以問事的宮廟」，理由卻讓人鼻酸，家屬表示「只想再見他一面」。

空軍飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機，於夜間演訓時突然失聯，軍方大規模搜救中。（圖／翻攝畫面）

