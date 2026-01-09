F-16飛官辛柏毅失聯！海上搜救照明彈不停歇 三仙台「鏡頭君」全直擊
F-16V戰機飛官辛柏毅上尉6日在執行夜間訓練時發生失聯，至今已經是第4天，但目前仍未尋獲。空軍表示，將會持續全力搜索，只是到了晚間能見度下降，加上低溫和夜間海象影響，增加搜索難度，儘管如此，台東三仙台的「鏡頭君」，也直擊到海面照明彈不斷的情況，期望能早日搜尋到辛柏毅上尉。
編號6700的F-16V戰機於6日晚間執行例行性訓練任務期間，在花蓮縣豐濱鄉東面10海浬處突然失去光點，辛柏毅上尉疑似跳傘，軍方隨即展開大規模搜索，家屬也陷入極度焦急的狀態。
空軍表示，今天共出動15架次空軍軍機、2艘海軍艦艇、7艘海巡署艦艇，陸上出動183名岸巡人員，以及47輛次輕、中型戰術輪車。
此外，國防部晚間發布新聞稿指出，部長顧立雄下午抵達花蓮空軍基地，先聽取任務簡報，掌握當前進度與兵力派遣狀況，搜救指揮中心除派遣空軍各型機，持續執行空中偵巡，並結合海軍、海巡署，依據浮標軌跡及數值模式分析，以科學方式，策定搜救責任區域，同步擴大水面與水下搜尋規模。
由於入夜後海面能見度下降，加上海象和和低溫影響，搜救照明反射在海面上，隨著風浪影響呈現明暗變化，增加搜索難度。不過軍方仍不放棄，海上搜救行動仍持續未間斷，同時還將照明彈打上夜空。
至於明天預劃搜救兵力，空軍指出，預計出動6架次空軍軍機、2艘海軍艦艇、6艘海巡署艦艇，陸上預計出動183名岸巡人員，以及47輛次輕、中型戰術輪車。
延伸閱讀
飛官辛柏毅失聯第4天 顧立雄赴花蓮空軍基地代表賴清德慰問家屬
不放棄！飛官辛柏毅失聯 軍方出動15架次軍機9艦艇持續搜救
搜救F-16失聯飛官 海軍：依海象調整擴大搜索範圍
其他人也在看
0108歷史今天 台中慈濟醫院啟用
2007年1月8日，台中慈濟醫院落成啟用，成為慈濟在台灣的第六家醫院，也讓全台慈濟醫療網，再向前跨出重要一步。從一片荒涼的偏鄉，到守護中部鄉親健康的醫療重鎮，這條建院之路，凝聚無數志工與醫護的心力...大愛電視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
澎湖西嶼疑發現飛行器殘骸 軍方依「1線索」判定非失事F-16
空軍上尉辛柏毅6日駕駛F-16V在花蓮外海進行例行性夜航訓練時失聯，今天（1/9）一度傳出在澎湖西嶼發現飛行器殘骸，軍方不敢大意，立刻派員前往確認，經相關單位檢視，認為是中國民航機零件。太報 ・ 3 小時前 ・ 1
新明國中手球隊最後1秒「以臉擋球」阻對手追平 蟬聯全國冠軍
在剛落幕的「114年全國手球錦標賽」中，桃園市立新明國中手球隊再次擦亮金字招牌。五天的賽程中，選手們憑藉著過人的心理素質與團隊默契，不僅男生15歲組達成史無前例的「三連霸」，男生13歲組也成功蟬聯冠軍，女生15歲組更是首度闖入全國四強，榮獲殿軍。這場豐收的背後，包含了多次在關鍵時刻的逆轉勝與奮不顧身桃園電子報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
風月同天│單眼裡的萬千世界
腎友王振盈在20歲的青春年華，被宣判需要終生洗腎。這個故事，是她在生死邊緣學到的一堂課。2000 年腎毒侵蝕，王振盈失去了一隻眼睛，沉重的洗腎費用讓她一度想放棄生命，還好最後發現檳城慈濟免費洗腎中...大愛電視 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
肩負銷售與回收責任 家電製造商共創永續商機
電視、冷氣、冰箱，是家家戶戶會使用到的家電，回收後龐大的廢棄物該怎麼辦，今天的專題帶您走進台中外埔工業區的家電拆解廠，透過機械與人工並行的方式，將家電逐一拆解、清洗、分選，再製為可回收利用的材料。業者...華視 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
僑外生留台當駕駛 華語須進階級
勞動部於民國113年研擬開放畢業僑外生以技術人力身分留台工作，後來於114年預告草案擬開放畢業僑外生符合技術、薪資門檻後可以留台工作，卻因為語言門檻不足引發社會關注，近日陸續有部會再提送相關資料予勞動部。但僅交通部將華語能力要求從基礎級提高至進階級，衛福部與經濟部的語言能力標準並未調整。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
未能見父親最後一面...母親也病倒恐動手術 邊荷律強忍悲痛：我正努力撐著
中信兄弟韓籍啦啦隊女神邊荷律父親日前驟逝，她緊急返回韓國卻未能見到最後一面，沒想到母親也因打擊太大病倒，邊荷律今（8日）發文向粉絲道歉，自己必須先旁在家人身邊，言語間透露著悲傷，而粉絲則送暖，要她別急，大家願意等她回來。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
張書豪育兒崩潰了！曝兒「向歐陽妮妮哭訴」心碎喊：希望分到一點愛
張書豪2024年與歐陽妮妮登記結婚後，去年元旦迎來兒子「睦睦」，經常在社群平台分享一家三口日常。豈料兒子才剛滿1周歲，張書豪昨（5）日突然以黑底白字發表長文，透露兒子一個反應，讓一年來親力親為照顧孩子的他瞬間崩潰。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 發表留言
李多慧寒流穿超薄上衣熱舞！網驚見「黑色Bra輪廓」嗨翻
娛樂中心／饒婉馨報導味全龍高人氣「韓援女神」李多慧來台發展已邁入第3年，憑藉親民的風格、精湛舞蹈實力吸粉無數，在IG擁有高達近195萬粉絲追蹤。雖然寒流來襲，但她仍穿著透膚露肚上衣隨著音樂擺動身體，甚至能隱約看見裡面的黑色Bra現形，讓不少粉絲瞬間暴動。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
【重磅快評】TPASS沒備案？藍營串聯因應比較像執政黨
民進黨執政真是一團亂！中央政府總預算及國防預算特別條例案卡關，在野要求總統到立院報告，賴清德都說願意，綠委卻說與國防預算...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
女星上圍一夜激增...自拍「大片肉色露出」洩春光 真相神反轉
日本女星水宙翠是偶像團體「.LiNⅨLiNE.」成員之一，甜美外型吸引許多人關注，近日她照常在社群中分享美照，不過網友卻發現她的身材比過去豐滿不少，掀起不小的討論，但實際上，水宙翠爆乳深溝辣照全是一場誤會。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發表留言
F-16失事海空擴大搜救！專家預測落海點在「黑潮範圍」
F-16墜機意外飛官失聯，觀光署東管處即時影像，曾在事發當時拍到海面出現火光，疑似就是飛官跳傘畫面。專家研判彈射座椅應該有啟動，但是因為低空彈射，甚至可能是「倒彈射」，才導致信標機沒有啟動，無法取得求台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
「加開零食會」夜市吃播助陣邱議瑩 瑞豐夜市人氣爆棚、笑聲不斷
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】立法院新生代戰將黃捷、吳沛憶、沈伯洋組成的「加開零食會」，昨（9）日晚間合體高雄市台灣好報 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
每年領2萬至7歲！台東東河鄉新生兒享16萬生育大禮包
新年大放送！台東縣東河鄉公所端出生育福利，自民國115年1月1日起，凡設籍鄉內的新生兒，除可領取一次性2萬元「生育補助」外，7歲前還能年年領2萬元「生日禮金」，合計16萬元。鄉公所強調，中央與縣府的生育津貼可疊加請領，不受影響，預估每年約有30名新生兒家庭受惠。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
TPASS斷炊？綠籲審總預算 藍酸情勒
今年度中央總預算迄今仍卡關，衝擊通勤族常使用的ＴＰＡＳＳ恐斷炊，地方自籌款墊付估最多撐到二月底。交通部公路局坦言，ＴＰＡ...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
冷到何時？17縣市低溫特報
17縣市低溫特報 局部低溫10℃以下睽違8年 阿里山上午降雪20分鐘阿里山祝山車站 上午8時降下白雪寒冷天氣到周日 明北部不超過20℃中南部日夜溫差大 局部低溫探10℃周日又有大陸冷氣團 一路冷到...大愛電視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
遭爆跟已婚男泡湯、隱瞞陸籍身分！星座女神不忍了 親上火線首發聲
星座專家白瑜先前因預言百萬YouTuber Joeman「會遇重大事件敲醒」，不久後Joeman傳出持毒被抓，讓白瑜瞬間出名。近日，有網友在Threads上討論白瑜的背景，還爆黑料稱她曾和已婚人士泡湯、假結婚、暗藏陸籍身分等，今(8日)稍早，白瑜忍無可忍發聲明反擊謠言，並表示已經報案提告，維護自身名譽權。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 1
藍營抽出TPASS預算見光死？ 鍾佳濱斥：國會土皇帝的放話心態
[Newtalk新聞] 總預算持續遭國民黨、民眾黨於立院程序委員會擋下，但有藍委透露，將在今（9）日立法院協商中把TPASS等相關預算抽出來付委審查，但最終並未提出相關提案，引發關注。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱於院會休息後表示，實際協商過程中，國民黨根本未提及要抽出TPASS預算，且依法也「根本抽不出來」，批評相關說法恐怕只是對外放話。 鍾佳濱指出，本年度中央政府總預算早在去年8月底前，就已由行政院全案送交立法院審議，依法只能進行整體審議，而非任意拆分。他說明，今日表決時，民進黨嘗試透過變更議程，將今年度中央政府總預算列為討論提案並交付審議，但最終仍遭國民黨否決。 鍾佳濱表示，當國民黨堅持不審議年度總預算後，中央政府各項施政計畫，僅能在《預算法》第 54 條所規範的特定情況下，經立法院同意才能動支；然而，所謂「經立法院同意者」，並非授權立法院可以任意挑選、分配預算項目。 他直言，國民黨顯然抱持「國會獨大」的思維，誤以為中央政府總預算是國會的私有財產，想放行哪一項就放行哪一項，甚至等到人民敲碗、或藍營執政縣市因無力負擔而喊缺錢時，才打算放行 TPASS 這類受歡迎的預算。 鍾佳濱痛批，這新頭殼 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通 姊妹失控竟打起來
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 76
首波寒流「跌剩5度」達標！專家驚見「北台灣冒1特殊現象」
生活中心／周希雯報導今（9日）強烈大陸冷氣團稍減弱，不過受輻射冷卻影響，早晚溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫僅約9至13度；直到白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及臺東高溫約20至23度。對此，氣象專家吳德榮指出，入冬第一波寒流已經達標，本島平地最低氣溫降至5度，同時北台灣因符合「晴朗、靜風」2條件，意外出現1特殊現象。民視 ・ 13 小時前 ・ 10