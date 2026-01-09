F-16飛官辛柏毅失聯！海上搜救照明彈不停歇 三仙台「鏡頭君」全直擊

F-16V戰機飛官辛柏毅上尉6日在執行夜間訓練時發生失聯，至今已經是第4天，但目前仍未尋獲。空軍表示，將會持續全力搜索，只是到了晚間能見度下降，加上低溫和夜間海象影響，增加搜索難度，儘管如此，台東三仙台的「鏡頭君」，也直擊到海面照明彈不斷的情況，期望能早日搜尋到辛柏毅上尉。

三仙台鏡頭直擊海面照明彈，夜搜畫面曝光。（圖／翻攝東部海岸國家風景區管理處YT）

編號6700的F-16V戰機於6日晚間執行例行性訓練任務期間，在花蓮縣豐濱鄉東面10海浬處突然失去光點，辛柏毅上尉疑似跳傘，軍方隨即展開大規模搜索，家屬也陷入極度焦急的狀態。

空軍表示，今天共出動15架次空軍軍機、2艘海軍艦艇、7艘海巡署艦艇，陸上出動183名岸巡人員，以及47輛次輕、中型戰術輪車。

三仙台鏡頭直擊海面照明彈，夜搜畫面曝光。（圖／翻攝東部海岸國家風景區管理處YT）

此外，國防部晚間發布新聞稿指出，部長顧立雄下午抵達花蓮空軍基地，先聽取任務簡報，掌握當前進度與兵力派遣狀況，搜救指揮中心除派遣空軍各型機，持續執行空中偵巡，並結合海軍、海巡署，依據浮標軌跡及數值模式分析，以科學方式，策定搜救責任區域，同步擴大水面與水下搜尋規模。

由於入夜後海面能見度下降，加上海象和和低溫影響，搜救照明反射在海面上，隨著風浪影響呈現明暗變化，增加搜索難度。不過軍方仍不放棄，海上搜救行動仍持續未間斷，同時還將照明彈打上夜空。

飛官辛柏毅施連軍方持續搜救中。（圖／國防部發言人臉書）

至於明天預劃搜救兵力，空軍指出，預計出動6架次空軍軍機、2艘海軍艦艇、6艘海巡署艦艇，陸上預計出動183名岸巡人員，以及47輛次輕、中型戰術輪車。

