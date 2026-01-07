F-16飛官辛柏毅失聯 澎湖鄉親湧入彭光復臉書喊：等你回來

空軍1架編號6700的F-16V單座戰機，6日晚間於花蓮東側外海10浬處失聯，飛官辛柏毅緊急跳傘逃生，空軍隨成立應變中心，目前仍在搜救。辛柏毅是澎西子弟，縣長彭光復今（７）日發文，「​請澎湖鄉親一同集氣，祈禱，願辛飛官平安歸來。」

F-16AM。（圖／軍聞社）

​彭光復說，​昨晚傳來令人揪心的消息，空軍一架 F-16 戰機在花蓮外海進行夜間訓練時失事，目前飛官辛柏毅上尉跳傘逃生後仍然失聯，海空搜救行動正分秒必爭地進行中。

彭光復指出，​澎湖作為捍衛臺海領空的第一線，我們每天都能聽見戰機呼嘯而過的引擎聲。對於這些在夜深人靜時、在雲霧變幻間，捨身守護國土平安的英雄，我們心中有著無比的敬意與不捨。

廣告 廣告

​彭光復提到，辛上尉是湖西子弟，空軍官校108年班的優秀飛官，近日才剛完成蜜月歸隊。此時此刻，我們的心與辛上尉的家人、與所有搜救人員同在。

辛柏毅上尉。（圖/網友小陳故事多授權提供）

彭光復說，​​守著一夜最新消息，目前花蓮外海正受強烈冷氣團影響，陣風高達8級、海溫驟降，搜救難度極高，看到弟兄們照明彈一次次劃破黑夜的惡海，我們只能虔誠的祈禱。讓我們一起祈求飛官平安歸來，讓辛家人得以團圓。

「辛柏毅上尉，加油！我們等你回來！」

彭光復也說，感謝所有搜救同袍，辛苦了，請務必注意自身安全。

延伸閱讀

飛官辛柏毅失聯！妻崩潰哭腫雙眼 親友悲喊：等你回家

F-16飛官花蓮外海跳傘失聯 管碧玲：搜救整夜沒找到人

失聯飛官辛柏毅剛結束蜜月！歸隊2天就出事 愛妻也是軍職