F-16飛官辛柏毅失聯！疑拍到火光墜海畫面 前空軍副司令曝內幕

社會中心／彭淇昀報導

花蓮空軍基地一架F-16V戰機6日在執行夜航訓練時，突然陷入空間迷向，於花蓮縣豐濱鄉外海失聯，29歲上尉飛官辛柏毅疑似跳傘逃生後墜海，不過至今仍下落不明。根據觀光署東部海岸國家風景區管理處的即時影像，在事故發生時捕捉到疑似有物體墜入海中，出現短暫閃現火光的畫面。對此，前空軍副司令張延廷指出，戰機高速撞擊時幾乎瞬間就會引發爆炸，但因墜落地點在海上，火焰很快就被海水撲滅。

F-16飛官辛柏毅失聯，觀光署東部海岸國家風景區管理處的即時影像，在事故發生時捕捉到疑似有物體墜入海中，出現短暫閃現火光的畫面。（圖／翻攝自東海岸即時影像-石梯坪YT、IDF經國號 臉書）

張延廷7日在節目中表示，辛柏毅當時的應變方式相當專業，若換作自己未必能處理得如此周全。他說，飛官在處置狀況的同時仍持續回報，而在4000呎高度時，戰機頻繁進出雲層，極易造成視覺錯亂；夜間飛行更是如此，白天尚可透過地面與雲層作為參考，夜晚則幾乎一片漆黑，更容易迷失方向。

廣告 廣告

張延廷也提到，辛柏毅曾通報「two lost」，代表在雲中與編隊失去聯繫，轉為單獨飛行，隨後又回報「模組化任務電腦」（MMC）發生故障。而這一點相當關鍵，因為飛行所需的各項數據都集中在該系統中。換言之，辛柏毅當時同時面臨3大壓力，包括空間錯覺與迷向、關鍵電腦系統失靈，以及夜間飛行的高度風險。

節目主持人謝曜州詢問，既然即時影像拍到疑似墜海火光，是否代表戰機在落海時已發生爆炸。對此，張延廷分析，戰機速度極快，撞擊海面時的衝擊力其實與撞上陸地相差不大，瞬間就會引爆；再加上發動機內仍有燃油，確實會產生火焰，但因四周都是海水，火光只會短暫出現便隨即熄滅。

更多三立新聞網報導

F-16飛官墜海遇強烈冷氣團！潛水教練：沒防寒衣「2小時就發抖」

女童剪「蔡英文髮型」！本尊深夜親回：未來當總統也不是問題

18縣市低溫特報！下波強冷空氣要來了 專家：再冷3天

快儲水！今4縣市停水「最長7小時」 時間範圍一次看

