F-16飛官辛柏毅失聯...賴清德中執會請不分朝野、國人一起集氣：為辛上尉祈福平安歸來

空軍一架F-16V昨晚執行夜航訓練時不幸發生意外，民進黨主席賴清德今（7）日在中執會表示，他已指示相關單位投入搜救，希望辛上尉平安歸來，請不分朝野、全體國人同胞一起集氣，為辛上尉祈福並全力支持國軍。

民進黨發言人吳崢轉述，賴清德今日在中執會表示，針對昨晚空軍一架F-16V在執行夜航訓練時，於花蓮外海發生意外，他已在第一時間指示國防部與相關單位，全力投入搜救行動，希望平安歸來。

「在此，我要再次請不分朝野、全體國人同胞一起集氣，為辛上尉祈福並全力支持國軍」，賴清德並說，今天是2026年第一次召開中執會，感謝全黨同志在過去一年多來，給予執政團隊許多的支持與協助，讓大家能在國內外挑戰中，不斷的持續前進。

（圖片來源：民進黨、三立新聞）

