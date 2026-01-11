F-16飛官辛柏毅失聯！軍事粉專通報「花蓮外海發現浮油」 軍方回應了

社會中心／林昀萱報導

F-16V戰機失聯四天，軍方持續搜救中。（圖／IDF經國號FB提供）

空軍第五聯隊上尉飛官辛柏毅，6日晚間執行F-16V戰機夜間訓練時失聯，至今（11）日仍未尋獲。國軍各單位持續搜救，軍事粉專「Taiwan ADIZ」也傳出有重要發現，在花蓮外海海面發現有疑似浮油痕跡，已將座標通報軍方。對此，軍方回應了。

F-16V戰機在台灣東部海域失事後，相關單位以座標點做重疊式搜索，海陸空三軍及相關單位每天日夜皆派遣人力沿海岸、海面進行搜救，但截至目前還未尋獲相關殘骸或跡證。軍事粉絲專頁「Taiwan ADIZ」近日自行僱用漁船搜尋，在花蓮外海發現自海底竄出浮油，為搜救帶來一線曙光，已立刻將座標「北緯23度36.824、東經121度35.810」及影像資料通報給國防部及海巡署。

F-16飛官辛柏毅失聯，觀光署東部海岸國家風景區管理處的即時影像，在事故發生時捕捉到疑似有物體墜入海中，出現短暫閃現火光的畫面。（圖／翻攝自東海岸即時影像-石梯坪YT、IDF經國號 臉書）

據《中時新聞網》報導，軍方回應已掌握相關資訊，目前仍在持續搜救中，後續將針對民間提供情資比對釐清，有任何蛛絲馬跡會公布讓大眾知曉。今日共派出空軍6架軍機、海軍2艘艦艇、7艘海巡艦艇以及動員183名兵力配備47輛戰術輪車在岸際搜尋。

