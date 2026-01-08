F-16飛官辛柏毅失聯！鏡頭君拍下「1畫面」網淚目祈福

生活中心／張予柔報導



我國空軍花蓮基地一架F-16戰機，6日晚間執行例行夜航訓練時，於花蓮縣豐濱鄉外海突然從雷達畫面消失，29歲上尉飛官辛柏毅疑跳傘逃生後墜海、下落不明。國防部隨即啟動大規模搜救行動，陸海空兵力連日投入。從「三仙台即時影像」中可以看到，昨（8）日凌晨，東部海域仍可見照明彈劃破夜空，搜救行動徹夜未停，現場氣氛緊繃，也引起國人高度關注。





F-16飛官辛柏毅東部海域失聯！鏡頭君拍下「照明彈」劃夜空…網集氣祈福

飛官辛上尉於花蓮縣海域跳傘逃生，國防部表示已動員多方兵力投入搜救行動。（圖／海巡署提供）

國防部7日晚間說明，從6日事故發生後到7日下午5時，已動員多方兵力投入搜救行動，包括空軍14架次、海軍艦艇2艘，陸軍岸巡人力170人，並出動輕、中型戰術輪車44輛次；內政部空勤總隊出動4架次直升機，海巡署也派出11艘巡防艇投入搜索。

F-16飛官辛柏毅東部海域失聯！鏡頭君拍下「照明彈」劃夜空…網集氣祈福

搜救行動持續升級，從「三仙台東海岸即時影像」直播可見，搜救單位不斷投擲多發搜救照明彈，以利夜間搜索。（圖／翻攝自 Youtube頻道《三仙台東海岸即時影像》）

今（8）日的搜救行動持續升級，國防部指出，規劃投入空軍18架次、海軍2艘、岸巡170人、戰術輪車44輛次，空勤總隊2架次直升機與海巡7艘艦艇，全力在海空域進行重疊式搜索。從「三仙台東海岸即時影像」直播可見，搜救單位不斷投擲多發搜救照明彈，照亮漆黑海域，以利夜間搜索。

F-16飛官辛柏毅東部海域失聯！鏡頭君拍下「照明彈」劃夜空…網集氣祈福

鏡頭畫面曝光後，吸引大量網友湧入直播聊天室留言集氣。（圖／翻攝自 Youtube頻道《三仙台東海岸即時影像》）

畫面曝光後，吸引大量網友湧入直播聊天室留言集氣，紛紛寫下「辛飛官加油，願您平安歸來」、「願奇蹟發生」、「辛苦搜救人員，希望平安回家」、「老天保佑早點找到」等訊息，為失聯飛官與搜救人員打氣。空軍督察長江義誠表示，目前搜救是以可能座標點進行重疊式搜索，第二作戰區已派遣119人沿著海岸線展開地毯式搜尋，但截至目前未發現殘骸或相關跡證。他強調，搜救行動不會受限於72小時的時間框架，將持續全力搜救辛姓上尉。

