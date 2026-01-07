F-16飛官辛柏毅失聯「防寒衣還沒到貨」 馬文君轟國防部：國軍情何以堪

立委馬文君。李政龍攝



空軍一架F-16V戰機日前墜落外海，國防部隨後召開記者會說明事故相關情況。國民黨立委馬文君今（1/7）日痛批，國防部在說明中坦承多項關鍵裝備尚未到位，情況「恐怕讓國人難以接受，也讓國軍弟兄情何以堪」，辛上尉駕駛的F-16V戰機，任務電腦不但故障，沒有具備自動防撞地系統，甚至他都沒有防寒衣可穿。

馬文君指出，根據國防部說法，事發當時由飛官辛柏毅上尉所駕駛的F-16V戰機，其任務電腦（MMC）發生故障，導致飛行過程中無法完整參考飛行姿態資訊，對飛行安全構成高度風險。她強調，任務電腦是飛行操作的重要核心設備，一旦異常，後果不容忽視。

此外，自動防撞地系統原本屬於「鳳展專案」的一環，國防部早在2023年對外宣稱，將在2025年前完成相關系統安裝；然而目前已是2026年，不僅尚未完成建置，國防部才在記者會中坦承，相關設備至今還沒到貨。

馬文君進一步批評，國防部是在付出如此慘痛的代價後，卻僅回應「希望今年底能取得系統」；至於飛行員基本配備的防寒飛行衣，國防部也僅表示「希望明年交貨」。

馬文君直言，民進黨政府編列國防預算時急的跟什麼似的，付了錢，卻沒到貨，又不急了，只急著編更多的預算往外送！誰質疑，誰反對，誰就是中共同路人！

她呼籲，全國民眾此刻除為辛柏毅上尉集氣祈福外，也應深思民進黨政府多年來一再追加的特別預算與國防預算，錢到底花到什麼地方？

