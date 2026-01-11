F-16飛官辛柏毅失聯4天！ 軍事粉專花蓮外海發現浮油

辛柏毅墜海尚未尋獲。（圖／翻攝記者爆料網／小陳故事多提供）

空軍上尉飛官辛柏毅（29歲）6日晚間駕駛F-16戰機執行夜航任務時，在花蓮縣豐濱鄉以東海面失事，辛柏毅疑跳傘逃生，至今仍失聯。海空聯合搜救行動進入第4天，恆春半島軍事粉專「Taiwan ADIZ」10日自行僱用漁船前往花蓮外海搜尋，發現海面疑似出現油汙漂浮痕跡，已第一時間通報軍方、海巡，而軍方表示會進一步比對釐清。

根據《自由時報》報導，「Taiwan ADIZ」團隊表示，10日凌晨於海象不穩定的情況下，租用漁船往東北方向搜索，上午8時半左右，在北緯23度36.824、東經121度35.810附近，發現海面出現疑似浮油痕跡，返回石港漁港後，已將相關座標位置及影像第一時間轉交國防部與海巡署，希望能在黃金救援時間內，協助精確鎖定搜救熱點，

國防部指出，10日持續擴大搜救行動，共計出動空軍軍機6架次、海軍艦艇2艘、海巡艦艇7艘；岸際部分則派出183名人力，並配備47輛輕、中型戰術輪車。

對此，軍方也回應，將會進一步比對釐清民間粉專提供的浮油相關資訊。

