F-16飛官辛柏毅失聯5天！花蓮外海疑出現「浮油」 關鍵座標曝

【緯來新聞網】花蓮空軍基地一架F-16V戰機本月6日晚間執行夜間訓練時，傳出失事意外，飛官辛柏毅失聯至今下落不明，國軍與海巡署持續派遣兵力，進行空中、海面與海岸線搜救任務，如今傳出海面疑似發現油汙漂浮痕跡，有望為搜救行動帶來進展。

F-16V戰機失聯，飛官辛柏毅至今下落不明。（圖／海巡署提供）

為了盡速尋獲失聯的F-16V戰機物證與飛行官，陸、海、空軍及海巡署持續持行搜救任務，初期重點鎖定花蓮豐濱東方海域，但因風浪大、洋流向南推動漂流方向不定，海巡署與國軍搜救隊伍不斷擴大搜尋範圍，從台東長濱鄉、成功鎮沿岸往南邊海域進行搜尋，並擴大到卑南溪出海口附近海域。



國防部指出，昨天持續擴大搜救行動，共出動空軍軍機6架次、海軍艦艇2艘、海巡艦艇7艘；岸際部分則動員183名人力，並配備47輛輕、中型戰術輪車。



除了國軍及海巡署，亦有民船參與搜救行動。據《自由時報》報導，粉專「Taiwan ADIZ」團隊透露，昨（10日）冒著海象不穩定因素，租用漁船深入搜救海域，約在北緯23度36.824、東經121度35.810附近，發現海面出現疑似浮油的痕跡。



粉專強調，民間力量希望能作為國軍後盾，這項重要情資已於第一時間轉交給國防部及海巡署，希望能在黃金救援時間內，精確鎖定搜救熱點。對此，軍方回應，已接獲民間粉專提供的浮油相關資訊，將進一步進行比對釐清，不放過任何可能的蛛絲馬跡。

