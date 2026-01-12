F-16飛官辛柏毅失聯6天！國防部發現戰機黑盒子訊號

【緯來新聞網】空軍上尉飛官辛柏毅6日晚間駕駛F-16V戰機，疑因模組化任務電腦（MMC）故障，在花蓮豐濱外海失聯，至今仍無音訊。國防部長顧立雄今（12日）表示，目前派專業船隻做黑盒子定位時，發現一些斷斷續續的訊號出來，待海象好的時候會出港做進一步動作，若有任何進展會再報告。

空軍上尉飛官辛柏毅駕駛的F-16V戰機，6日在花蓮豐濱外海失聯。（圖／翻攝自IDF 經國號臉書）

辛柏毅駕駛的F-16V戰機，在6日19時許進行例行夜間任務時，疑因模組化任務電腦（MMC）訊號故障，產生「空間迷向」錯覺，3度透過無線電呼叫跳傘，疑似在花蓮豐濱鄉東面10浬跳傘，迄今仍不知戰機墜海後去向。雖然日前在澎湖西嶼發現不明飛行器殘骸，懷疑是F-16V機體碎片，然而經軍方相關單位檢視後，已排除是失事戰機殘骸。



針對搜救進度，顧立雄今天上午在立法院受訪透露，海軍派出62艘次艦艇，海巡也相應派出62艘次艦艇，無人機出動16架，第二戰區則沿花蓮到台東不斷搜索，總計1206人次，持續進行搜索中。



顧立雄指出，現在派專業船隻去做黑盒子定位，有一些斷斷續續的訊號出來，國防部還要進一步確認，但因為海象實在不好，船隻無法出港；一旦海象好的時候，船隻能出港，再確定黑盒子的定位，定位之後再做進一步的動作，若有任何進展會再跟各位報告。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

信樂團20周年演唱會來了！命很硬免費開唱

《鑑識英雄》男星轉戰編導豎屏劇 自揭劇情荒唐「竟然給拍！」